WinDVD – программа для проигрывания мультимедийных файлов с CD и DVD-дисков, разработанная под операционную систему Windows. Оперативный проигрыватель обладает продвинутыми инструментами для точного считывания информации с носителей, воспроизведения музыкальных файлов и визуализации видеороликов и фильмов.

Через программу WinDVD можно открыть файлы во всех известных мультимедийных форматах, управлять звуком при воспроизведении и выставлять наивысшее качество при просмотре видео. Систему навигации по собственному желанию можно скрыть одним кликом, чтобы просматривать видео в полноэкранном режиме.