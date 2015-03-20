В данном списке представлены программы для замены Windows Media Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Windows Media Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Windows Media Player.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Windows Media Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Windows Media Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Windows Media Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 3.0.24
Видеоплеер со встроенными кодеками
Версия 2.26.1
Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио
Версия 1.0.1
Программа для воспроизведения музыки
Версия 2.0.8.7
Удобный медиапроигрыватель для простых пользователей
Версия 3.0.7
Полностью бесплатный и простой медиаплеер
Версия 3.2.2
Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров
Версия 14.4
Бесплатный мультимедиа плеер для Windows
Версия 2.73
Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио
Версия 1.7.13
Продвинутый мультимедиа-плеер
Версия 3.1.1.172
Полнофункциональный программный DVD-плеер.
Версия 11
Отличное качество видео, удобный интерфейс.