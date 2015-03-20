SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Windows Media Player

В данном списке представлены программы для замены Windows Media Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Windows Media Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Versed
Versed

Версия 1.0.1

Программа для воспроизведения музыки

Оценок пока нет
Subs Media Player
Subs Media Player

Версия 2.0.8.7

Удобный медиапроигрыватель для простых пользователей

Оценок пока нет
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
QuickTime Alternative
QuickTime Alternative

Версия 3.2.2

Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
BSPlayer
BSPlayer

Версия 2.73

Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)

Версия 1.7.13

Продвинутый мультимедиа-плеер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
AVS DVD Player
AVS DVD Player

Версия 3.1.1.172

Полнофункциональный программный DVD-плеер.

Оценок пока нет
WinDVD
WinDVD

Версия 11

Отличное качество видео, удобный интерфейс.

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)