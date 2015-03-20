SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VLC Media Player

В данном списке представлены программы для замены VLC Media Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VLC Media Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 30 программ

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
GOM Player
GOM Player

Версия 2.3.123.5393

Видеоплеер с поддержкой всех современных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
DivX Web Player
DivX Web Player

Версия 11.16.0.98

Плеер для просмотра видео и ТВ через браузер

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
SMPlayer
SMPlayer

Версия 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Winamp
Winamp

Версия 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (12)
KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
5KPlayer
5KPlayer

Версия 6.11

Видео и аудиоплеер с функцией скачивания видероликов с YouTube

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Versed
Versed

Версия 1.0.1

Программа для воспроизведения музыки

Оценок пока нет
Subs Media Player
Subs Media Player

Версия 2.0.8.7

Удобный медиапроигрыватель для простых пользователей

Оценок пока нет
PowerDVD 22 Essential
PowerDVD 22 Essential

Версия 22

Популярный DVD проигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
KMPlayer 64X
KMPlayer 64X

Версия 2023.9.26.17

Видеоплеер с поддержкой видео разрешением до 8K

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
PotPlayer
PotPlayer

Версия 1.7.21997

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Media Player Codec Pack
Media Player Codec Pack

Версия 4.5.8

Мультимедиаплеер со встроенными аудио/видео-кодеками

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Audials One
Audials One

Версия 2020.2.4.0

Программа для просмотра и скачивания потокового видео, аудио, онлай-радио, подкастов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RusTV Player
RusTV Player

Версия 3.3

Программа для просмотра онлайн-ТВ на компьютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (38)
QuickTime Alternative
QuickTime Alternative

Версия 3.2.2

Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
BSPlayer
BSPlayer

Версия 2.73

Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
All-Radio
All-Radio

Версия 4.27

Программа для прослушивания онлайн-радио и просмотра онлайн-тв

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
ALLPlayer
ALLPlayer

Версия 8.2

Видеопроигрыватель для просмотра видео с субтитрами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MKV Player
MKV Player

Версия 2.1.23

Плеер для формата MKV

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)

Версия 1.7.13

Продвинутый мультимедиа-плеер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
AMR Player
AMR Player

Версия 1.3

Программа для проигрывания AMR-форматов и файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Windows Media Player
Windows Media Player

Версия 11.0.6001.7000

Мультимедиа проигрыватель

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
QuickTime Player
QuickTime Player

Версия 7.7

Медиа-плеер для аудио и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
AVS DVD Player
AVS DVD Player

Версия 3.1.1.172

Полнофункциональный программный DVD-плеер.

Оценок пока нет
WinDVD
WinDVD

Версия 11

Отличное качество видео, удобный интерфейс.

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)