Universal Viewer — программа для открытия сотен различных типов графических, аудио- и видеофайлов, электронных текстовых документов. Приложение бесплатно для домашних пользователей русскоязычных версий операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (в портативной версии программы перевод следует активировать в настройках).

Зачем нужна программа Universal Viewer?

Название программы Universal Viewer говорит само за себя. Это универсальный просмотрщик мультимедиа, поддерживающий в общей в сложности более 330 форматов файлов (список можно значительно расширить путем установки внешних плагинов). Сюда относятся:

Сжатые изображения: все распространенные форматы (JPG, PNG и т.д.), а также ряд графических файлов-проектов, как, например, PSD (проекты Photoshop) или VDA (формат обмена данными между CAD-системами, включая AutoCAD). Всего 47 форматов изображений.

форматов изображений. Несжатые (RAW) изображения: это изображения, отснятые на цифровые фотокамеры, но не прошедшие через процедуру сжатия (форматирования). Разные модели фотоаппаратов сохраняют снимки в собственном RAW-формате. Universal Viewer поддерживаются 36 распространенных форматов RAW-изображений с более чем 400 моделей фотокамер от Sony, Sinar, Sigma, Samsung, Pentax, Olympus, Nikon, Kodak, Canon и ряда других производителей.

распространенных форматов RAW-изображений с более чем 400 моделей фотокамер от Sony, Sinar, Sigma, Samsung, Pentax, Olympus, Nikon, Kodak, Canon и ряда других производителей. Аудио и видео: наиболее обширно программой Universal Viewer поддерживаются аудио- и видеоформаты. Всего в этом списке 214 форматов.

форматов. Электронные документы. При помощи Universal Viewer можно открывать ряд файлов с текстовым и/или графическим содержанием — электронные таблицы, книги, комиксы и даже интернет-форматы (HTML-страницы и MHT-архивы, исходные коды PHP, скрипты ASPX и ряд других). Всего — 28.

Отметим, что Universal Viewer способен открывать поддерживаемые форматы файлы без необходимости установки программ, предназначенных для их просмотра и/или редактирования. Например, для открытия документов DOC/DOCX не нужно устанавливать Microsoft Word. То же касается и PDF-файлов, для открытия которых не потребуется наличие Adobe Reader или Foxit Reader.

Функции и особенности программы Universal Viewer

Помимо непосредственно открытия сотен различных форматов файлов, программа Universal Viewer также обладает следующим функционалом: