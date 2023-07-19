Universal Viewer — программа для открытия сотен различных типов графических, аудио- и видеофайлов, электронных текстовых документов. Приложение бесплатно для домашних пользователей русскоязычных версий операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (в портативной версии программы перевод следует активировать в настройках).
Зачем нужна программа Universal Viewer?
Название программы Universal Viewer говорит само за себя. Это универсальный просмотрщик мультимедиа, поддерживающий в общей в сложности более 330 форматов файлов (список можно значительно расширить путем установки внешних плагинов). Сюда относятся:
- Сжатые изображения: все распространенные форматы (JPG, PNG и т.д.), а также ряд графических файлов-проектов, как, например, PSD (проекты Photoshop) или VDA (формат обмена данными между CAD-системами, включая AutoCAD). Всего 47 форматов изображений.
- Несжатые (RAW) изображения: это изображения, отснятые на цифровые фотокамеры, но не прошедшие через процедуру сжатия (форматирования). Разные модели фотоаппаратов сохраняют снимки в собственном RAW-формате. Universal Viewer поддерживаются 36 распространенных форматов RAW-изображений с более чем 400 моделей фотокамер от Sony, Sinar, Sigma, Samsung, Pentax, Olympus, Nikon, Kodak, Canon и ряда других производителей.
- Аудио и видео: наиболее обширно программой Universal Viewer поддерживаются аудио- и видеоформаты. Всего в этом списке 214 форматов.
- Электронные документы. При помощи Universal Viewer можно открывать ряд файлов с текстовым и/или графическим содержанием — электронные таблицы, книги, комиксы и даже интернет-форматы (HTML-страницы и MHT-архивы, исходные коды PHP, скрипты ASPX и ряд других). Всего — 28.
Отметим, что Universal Viewer способен открывать поддерживаемые форматы файлы без необходимости установки программ, предназначенных для их просмотра и/или редактирования. Например, для открытия документов DOC/DOCX не нужно устанавливать Microsoft Word. То же касается и PDF-файлов, для открытия которых не потребуется наличие Adobe Reader или Foxit Reader.
Функции и особенности программы Universal Viewer
Помимо непосредственно открытия сотен различных форматов файлов, программа Universal Viewer также обладает следующим функционалом:
- Если пользователю недостаточно и без того обширной поддержки форматов файлов, что могут быть открыты в программе, тогда он может дополнительно установить внешние плагины. На официальном сайте Universal Viewer можно скачать некоторые из них. Например, плагин AKFont позволит просматривать в приложении шрифты, а 2D CAD View обеспечит возможностью открытия векторных графических файлов формата DXF, DWG (12 — 2013), HPGL/HPGL2, SVG и CGM. Также отметим, что плагины могут иметь собственный набор функций по работе с открываемыми ими файлами — вплоть до их редактирования.
- Возможность конвертирования изображений из одного формата в другой, разворота на угол, зеркального отображения по вертикали и горизонтали, а также применения графических эффектов: оттенки серого, сепия и негатив.
- Гибкий пользовательский интерфейс. Обеспечена возможность добавления/удаления элементов управления (кнопок) на/с панели инструментов, а также добавления на нее же пользовательских команд (можно указать путь до EXE-файла, который впоследствии будет запускаться с кнопки). Кроме того, в настройках программы можно отключать/включать отдельные элементы интерфейса, например — верхнее меню или строка состояния.
- Возможность редактирования списка типов файлов, отображающихся в диалоговом окне открытия.
- Поиск текста в любых поддерживаемых типах текстовых файлов.
- Ведение списка недавно открытых файлов и другие функции.