SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Stremio

В данном списке представлены программы для замены Stremio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stremio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

MediaMonkey
MediaMonkey

Версия 2024.2.2

Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PopcoTime
PopcoTime

Версия 2022

Торрент-клиент с онлайн-плеером

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Audials One
Audials One

Версия 2020.2.4.0

Программа для просмотра и скачивания потокового видео, аудио, онлай-радио, подкастов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ace Stream Media
Ace Stream Media

Версия 3.1.32

Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PlayOn
PlayOn

Версия 4.5.24

Программа для просмотра онлайн-ТВ и трансляции видео на телевизоры, мобильные устройства и игровые/ТВ-приставки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)