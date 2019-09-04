Stremio — видеоплеер со встроенной мультимедийной библиотекой и функцией отображения потокового видео и аудио через интернет. Приложение предоставляет доступ к широкой базе видеоконтента (фильмы, сериалы, телепередачи и т.д.) от различных известных сервисов. Сама программа распространяется бесплатно, однако для просмотра некоторого видеоконтента требуется оформление подписки.
Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит).
Зачем нужна программа Stremio?
Stremio — это приложение для потокового видео, которое позволяет смотреть и систематизировать видеоконтент из различных сервисов, включая фильмы, сериалы, прямые телепередачи и видеоканалы. Контент агрегируется дополнительной системой, предоставляющей потоки из различных источников.
Stremio предлагает безопасные, современные и удобные развлечения. Благодаря простому в использовании интерфейсу и разнообразной библиотеке контента, включая поддержку 4K HDR, пользователи могут наслаждаться любимыми фильмами и телепередачами на всех своих устройствах. А благодаря своей приверженности безопасности Stremio является идеальным выбором для беспроблемной высококачественной потоковой передачи.
Функции Stremio
Доступные функции Stremio связаны с созданием и управлением онлайн-библиотекой с мультимедиа-контентом, организацией доступа к видеоконтенту и сетевой конфигурацией. Сюда относятся:
- Широкая библиотека с фильмами, телепередачами, веб-каналами, спортивными трансляциями, телеканалами, подкастами и многим другим. Отметим, что разработчики Stremio сами не предоставляют видеоконтент. Программа позволяет устанавливать внутри себя дополнения, которые и предоставляют доступ к контенту.
- Помимо всего прочего, приложение также позволяет просматривать видео через торрент-сети и прослушивать онлайн-радиостанции.
- Возможность сортировки и организации видеоконтента в библиотеке по своему усмотрению.
- Возможность добавления в библиотеку мультимедиа-файлов всех популярных форматов.
- Наличие отдельных программ для Windows, Mac и Linux. Также есть специальные приложения для Android Mobile и Android TV.
- Возможность транслировать видеоконтент на телевизор. Stremio поддерживает Chromecast, что позволяет транслировать видео на Smart-TV как из настольного компьютера, так и из мобильных приложений (Android).
- Встроенный модуль перекодирования видео позволяет в режиме реального времени изменять формат видеофайлов перед их трансляцией (если в качестве источника трансляции используются именно мультимедиа-файлы).
- Возможность не только просматривать/прослушивать мультимедиа-контент, но и сохранять его на клиентских устройствах.
- Быстрое создание онлайн-библиотек с фильмами, сериалами, музыкой и фотографиями (от этого зависит конечное представление контента на клиентских устройствах).
- Возможность использования программы в качестве программы для приема телевизионного сигнала, поступающего на установленный в компьютер ТВ-тюнер. Также возможна запись телетрансляций в видеофайл.
- Автоматическое заполнение информации о фильмах, музыке и сериалах — актеры, исполнители, описание, обложки, постеры и т.д.
- Автоматическое создание превью добавляемых видеоматериалов.
- Трансляция мультимедиа на DLNA-совместимые устройства.
- Встроенная система управления версиями файлов отслеживает изменения в каждой библиотеке, отмечая время добавления нового материала.