Stremio — видеоплеер со встроенной мультимедийной библиотекой и функцией отображения потокового видео и аудио через интернет. Приложение предоставляет доступ к широкой базе видеоконтента (фильмы, сериалы, телепередачи и т.д.) от различных известных сервисов. Сама программа распространяется бесплатно, однако для просмотра некоторого видеоконтента требуется оформление подписки.

Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Stremio?

Stremio — это приложение для потокового видео, которое позволяет смотреть и систематизировать видеоконтент из различных сервисов, включая фильмы, сериалы, прямые телепередачи и видеоканалы. Контент агрегируется дополнительной системой, предоставляющей потоки из различных источников.

Stremio предлагает безопасные, современные и удобные развлечения. Благодаря простому в использовании интерфейсу и разнообразной библиотеке контента, включая поддержку 4K HDR, пользователи могут наслаждаться любимыми фильмами и телепередачами на всех своих устройствах. А благодаря своей приверженности безопасности Stremio является идеальным выбором для беспроблемной высококачественной потоковой передачи.

Функции Stremio

Доступные функции Stremio связаны с созданием и управлением онлайн-библиотекой с мультимедиа-контентом, организацией доступа к видеоконтенту и сетевой конфигурацией. Сюда относятся: