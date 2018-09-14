SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Stereoscopic Player

В данном списке представлены программы для замены Stereoscopic Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stereoscopic Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
KMPlayer 64X
KMPlayer 64X

Версия 2023.9.26.17

Видеоплеер с поддержкой видео разрешением до 8K

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
MKV Player
MKV Player

Версия 2.1.23

Плеер для формата MKV

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)