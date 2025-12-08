SoftSalad СОФТСАЛАТ
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SMPlayer

SMPlayer

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

4,0 (2)
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Актуальная версия 26.8.29
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История изменений

Версия 26.8.29

  • Добавлен предпросмотр миниатюры при наведении на полосу перемотки.
  • Позиции и прогресс элементов плейлиста теперь сохраняются между запусками программы.
  • В плейлист добавлена кнопка паузы.
  • Добавлена возможность включать и отключать вторичные субтитры.
  • Исправлена работа масштабирования и добавления чёрных полос.
  • Исправлена нумерация элементов плейлиста после удаления, а после добавления файлов список автоматически пересортировывается.
  • Улучшено получение названия композиции для интернет-радио.
  • Исправлена принудительная установка соотношения сторон видео.
  • Для Windows появились экспериментальные сборки на Qt 6.
  • Обновлены переводы интерфейса.

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Оценки программы

4,0

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