SMPlayer — мультимедиа проигрыватель для операционных систем Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8/10 (имеются отдельные версии плеера для систем 32-бит и 64-бит, также представлены портативные версии). Плеер распространяется абсолютно бесплатно, способен воспроизводить множество форматов аудио и видео, поддерживает русский язык.

Функции и настройки SMPlayer

Первое, что предлагается сделать пользователю при установке SMPlayer — выбрать движок, который будет использован программой для воспроизведения мультимедиа. В плеер интегрировано два движка — MPlayer (устанавливается по умолчанию) и MPV. От выбора движка зависит работа некоторых функций и спектр аудио и видеоформатов, которые сможет воспроизводить программа (впрочем, все популярные форматы способен проигрывать, как MPlayer, так и MPV).

Множество поддерживаемых форматов. Список поддерживаемых плеером форматов достаточно велик. В него входит большинство известных видеоформатов, включая DVD, AVI, MP4, MOV, MKV, WMA, MPEG и т.д. То же самое относится и к аудио. Важно то, что кодеки, отвечающие за обработку файлов того или иного формата, встроены в SMPlayer — даже в портативную его версию.

Воспроизведение онлайн-мультимедиа. Не многие проигрыватели могут похвастаться возможностью воспроизводить, как множество форматов медиафайлов, так и мультимедиа, транслируемое через сеть. Так, при помощи SMPlayer можно воспроизводить следующий онлайн-контент:

Видеоролики по прямым веб-ссылкам (HTTP-протокол).

Цифровое телевидение (IPTV). В плеер можно вставить ссылку на отдельный онлайн-канал или добавить плейлист (поддерживаются все форматы). Также имеется встроенный редактор плейлистов, позволяющий создавать собственный список телеканалов в требуемом формате.

Онлайн-радиостанции. Как и в случае с IPVT, можно создавать собственные плейлисты с радиостанциями.

Видеоролики с YouTube. Единственная функция программы, для работы которой требуется скачать и установить отдельный компонент — SMTube (все делается из основной программы). SMTube — специальный YouTube-браузер, при помощи которого пользователь сможет находить видеоролики на популярном видеохостинге точно так же, как это делается на самом сайте, т.е. по названию. Кроме того, SMTube может выводить список популярных видео, а также позволяет просматривать список видеороликов по различным категориям. Для воспроизведения найденного видео достаточно кликнуть по его названию (сам ролик будет проигран в плеере SMPlayer).

Отправка видео на телефон/планшет и Chromecast. Любое воспроизводимое видео можно транслировать с компьютера напрямую на смартфон или Chromecast-устройство (включая смарт-телевизоры со встроенным/внешним сетевым медиаплеером Chromecast). Это же относится и к онлайн-видеороликам.

При применении функции трансляции к медиафайлам, хранящимся на ПК или внешних носителей, SMPlayer генерирует сетевую ссылку, начинающуюся с локального IP-адреса компьютера. Т.е. для его воспроизведения компьютер и телефон/Chromecast-оборудование должны быть подключены к одной локальной сети (проводной или беспроводной Wi-Fi).

Аудио/видеофильтры и прочий функционал. И в плане не очень востребованных функций медиаплеер SMPlayer не отстает от любых других своих аналогов:

Наложение стерео 3D-фильтров: горизонтальная, вертикальная и перекрестная стереопара с возможностью выбора одного из множества режимов вывода 3D, включая различные цвета под анаглифные очки.

Наличие различных фильтров для улучшения качества видео и устранения разнообразных дефектов — шумы, краевые "артефакты" и т.д.

Несколько программных механизмов устранения чресстрочности в воспроизводимом видео.

Настройка контрастности, яркости, оттенка, насыщенности и гаммы.

Зеркальное отображение и разворот видеокартинки.

Поддержка технологии объемного звучания «Surround 3D» с возможностью установки канальности — стерео, 4.1/5.1/6.1/7.1.

Смена каналов вывода стереозвука с правого на левый и наоборот.

Встроенный 10-полосный эквалайзер со множество пресетов под определенный жанр музыки, устройство воспроизведения (наушники или динамики) и т.д.

Загрузка субтитров для фильмов и видеошоу с сервиса Opensubtitles.org с возможностью их поиска по названию фильма/шоу (если программа не сможет найти субтитры самостоятельно).

Наличие инструмента «Генератор миниатюр», позволяющий сохранять кадры из видео с установленным шагом в виде PNG/JPG-изображений для последующего их использования в мини-превью к видеороликам на сайте.

Возможность управления плеером из командной строки (консоли) Windows.

Автоматическое сохранение настроек и места остановки просмотра для каждого файла, когда-либо открывавшегося в SMPlayer, и другие функции.