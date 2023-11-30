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Ruffle

Ruffle

Программа для воспроизведения Flash-контента на компьютере и в браузере

3,5 (15)
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Актуальная версия 0.7.1
Скачать 21 MB
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История изменений

Версия 0.7.1

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 0.6.0
    • Улучшена совместимость ActionScript/AVM2: доработана работа Proxy, XML/XMLList и текстовых объектов.
    • Улучшена обработка видео через WebCodecs.
    • Улучшена обработка ошибок при разборе SWF, AVM1 и AVM2.
    • Обновлены внутренние зависимости веб-версии Ruffle.

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Чем открыть SWF-файлы или как запустить Flash-игры без Flash-плеера?

Оценки программы

3,5

15 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Ruffle

1 отзыв

Недовольный

В инсталляторе торчат левые файлы, которые вздумали устанавливаться на ком методом трояна.
Мне ваш 360 Total securtiy нахрен не нужОн!