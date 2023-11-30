Ruffle — программа для воспроизведения Flash-контента на компьютере и/или в браузере (требуется установка одноименного расширения), она же — эмулятор Adobe Flash Player. Приложение распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Ruffle?

С окончанием поддержки Adobe Flash Player разработчики многих веб-сайтов были вынуждены отказаться от флеш-контента — рекламно-информационных баннеров, веб-приложений, игр и т.д. Сразу после стали появляется эмуляторы Flash, позволяющие воспроизводить/открывать Flash-контент как на компьютере, так и в браузере. Ruffle — один из таких эмуляторов.

Ruffle работает во всех современных операционных системах, включая Windows, как отдельная программа, позволяющая воспроизводить SWF — в данном формате сохраняются все Flash-приложения. А благодаря использованию в эмуляторе WebAssembly, его можно интегрировать и в браузеры в качестве расширения/плагина. На момент написания обзора существовало 2 версии плагина — один для браузеров на Chromium-движке (Google Chrome, Safari, Opera и др.), другой — для Mozilla Firefox (в доступном для скачивания с этой страницы архиве присутствуют оба расширения).

Разработчики Ruffle уверяют, что данный эмулятор отличается от Flash Player отсутствием проблем с безопасностью, из-за которых, в т.ч., и была прекращена поддержка этого плеера. Обусловлено языком программирования Rust, гарантирующим безопасность памяти от "несанкционированного" доступа к ней со стороны других запущенных на компьютере программ или всевозможных скриптов на открываемых в браузере сайтах.

Помимо расширений, разработчики Ruffle также создали одноименный веб-модуль, написанный на JavaScript. Предназначен он для владельцев сайтов, которые не готовы или вовсе не хотят отказываться от флеш-контента. Установка модуля Ruffle на веб-сайт позволяет запускать игры и приложения Flash без необходимости установки посетителями плагина в браузер.

Как пользоваться программой Ruffle?

Если речь о десктопной версии программы для Windows, то здесь все просто. Ее не нужно устанавливать и настраивать. Все, что требуется — запустить исполнимый файл «ruffle.exe» из скачанного и распакованного архива, затем выбрать SWF-файл, который требуется воспроизвести.

В случае с плагинами для браузеров, то их придется устанавливать. Инструкция для веб-обозревателей на движке Chromium:

Введите в адресную строку браузера техническую ссылку: chrome://extensions/.

В правом верхнем углу открывшейся страницы настроек активируйте режим разработчика, используя соответствующий переключатель.

Перетащите мышкой ZIP-файл с расширением, скачанным с этой страницы.

Сразу после этого в списке установленных расширений браузера появится новый элемент — «Ruffle».

Готово.

С браузером Safari все немного сложней, т.к. здесь требуется предварительно выполнить конвертацию плагина, что осуществляется посредством интегрированной в MacOS среды разработки «Xcode» (версия 12 или выше) либо при помощи аналогичных сторонних программ для Windows (например, MacStadium). В случае с MacOS это делается следующим образом:

Распакуйте архив с плагином для браузеров на Chromium-движке.

Выполните в терминале команду:

xcrun safari-web-extension-converter <путь до распакованного расширения>

В открывшемся окне нажмите кнопку «Run on Xcode» (запустить в Xcode).

Теперь в самом браузере Safari, откройте «Настройки», затем «Предпочтения» и «Дополнения»

Установите галочку напротив пункт «Показывать меню «Разработка» в строке меню».

Теперь в строке меню появится новый пункт «Разработка». Нажмите по нему и выберите «Разрешить неподписанные расширения».

Вернитесь на основную страницу настроек браузера Safari, перейдите в раздел «Предпочтения», затем в «Расширения».

Активируйте плагин «Ruffle».

Готово.

Проще всего с установкой Ruffle в Mozilla Firefox. Достаточно перетащить мышкой скачанный отсюда файл «ruffle-nightly-2021_08_27-web-extension-firefox.xpi» в браузер или указать путь до него, предварительно нажав «Ctrl+O». В верхней части окна Mozilla Firefox появится окно «Добавить Ruffle» — кликните по кнопке «Добавить». На этом все.