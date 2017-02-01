SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Qmmp

В данном списке представлены программы для замены Qmmp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Qmmp, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
GOM Player
GOM Player

Версия 2.3.123.5393

Видеоплеер с поддержкой всех современных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
AIMP
AIMP

Версия 5.40.2727

Программа для воспроизведения аудиофайлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
Winamp
Winamp

Версия 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (12)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
XMPlay
XMPlay

Версия 3.8.3.4

Бесплатный аудиоплеер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Light Alloy
Light Alloy

Версия 4.10.2

Мультимедиа-проигрыватель с большим набором возможностей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)