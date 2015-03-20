SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PowerDVD 22 Essential

В данном списке представлены программы для замены PowerDVD 22 Essential. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PowerDVD 22 Essential, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
SMPlayer
SMPlayer

Версия 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Media Player Codec Pack
Media Player Codec Pack

Версия 4.5.8

Мультимедиаплеер со встроенными аудио/видео-кодеками

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Free Video Editor
Free Video Editor

Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ProShow Gold
ProShow Gold

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ProShow Producer
ProShow Producer

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Movavi СлайдШОУ
Movavi СлайдШОУ

Версия 5.2.0

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
QuickTime Alternative
QuickTime Alternative

Версия 3.2.2

Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Free 3D Video Maker
Free 3D Video Maker

Версия 1.1.18

Программа для создания 3D-видео (анаглиф)

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
BSPlayer
BSPlayer

Версия 2.73

Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
MAGIX MOVIE EDIT PRO
MAGIX MOVIE EDIT PRO

Версия 2015

Редактирование видео и монтаж фильмов

Оценок пока нет
AVS DVD Player
AVS DVD Player

Версия 3.1.1.172

Полнофункциональный программный DVD-плеер.

Оценок пока нет
WinDVD
WinDVD

Версия 11

Отличное качество видео, удобный интерфейс.

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)