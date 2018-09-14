SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PlayOn

В данном списке представлены программы для замены PlayOn. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PlayOn, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Stremio
Stremio

Версия 5.0.24

Программа для просмотра видео и ТВ из онлайн-источников

Оценок пока нет
KODI
KODI

Версия 21.3

Многофункциональный цифровой медиаплеер для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)
MediaMonkey
MediaMonkey

Версия 2024.2.2

Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
CyberLink Media Player 18 Essential
CyberLink Media Player 18 Essential

Версия 18

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Audials One
Audials One

Версия 2020.2.4.0

Программа для просмотра и скачивания потокового видео, аудио, онлай-радио, подкастов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RusTV Player
RusTV Player

Версия 3.3

Программа для просмотра онлайн-ТВ на компьютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (38)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)