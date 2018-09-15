PCRADIO — простое в использовании приложение, предназначенное для прослушивания онлайн-радио. Программа обладает многими функциями, которые обычно встречаются в мультимедиа-проигрывателях. PCRADIO распространяется в двух вариантах — платной и бесплатной версиях.

Функции PCRADIO

Основная функция радио-плеера PCRADIO — подключение к удаленным серверам для загрузки и автоматического воспроизведения потокового аудио (оно же — транслируемое в реальном времени радиовещание).

Список радиостанций программа составляет и обновляет самостоятельно при каждом запуске. Пользователю предлагаются на выбор сотни станций, которые могут быть отфильтрованы по жанру, поджанру и стране, откуда осуществляется трансляция, либо названию (нужно вписать в поисковую строку). Понравившиеся радиостанции могут быть сохранены в списке избранных для последующего их прослушивания в любой удобный момент.

Платная версия PCRADIO

В PCRADIO предусмотрен дополнительный функционал, делающий использование программы более удобным. Некоторые из возможностей доступны только в платной версии программы (требуется код активации). Сюда относятся следующие функции:

Поиск в интернете музыкальной композиции, проигрываемой в данный момент. Работает только в случаях, если прослушиваемая радиостанция предоставляет информацию о проигрываемом треке.

Поиск клипа по проигрываемому треку. Условия те же, что и в предыдущем случае.

Встроенный эквалайзер позволит пользователю подстроить звучание радиостанции по своему усмотрению.

Планировщик (будильник и таймер). Функция доступна в платной версии программы. Она позволяет пользователю задать будильник, по срабатыванию которого из динамиков компьютера будет звучать выбранная радиостанция. Таймер можно использовать для остановки проигрывания радио, выхода из программы либо выключения компьютера по истечению установленного времени.

Прослушивание станций через прокси-сервер. Данная функция поможет оставаться анонимным в сети либо воспроизвести радиостанции, доступ к которым закрыт с IP-адреса региона проживания пользователя программы.

Пользователь PCRADIO может настроить оформление радиоплеера по своему усмотрению (некоторые скины доступны только в платной версии). Интерфейс программы выполнен на русском языке (также доступен и английский). Для запуска приложения подойдет компьютер с любой версией Windows (32 и 64 бит), подключенный к интернету.