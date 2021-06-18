SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PCDJ Karaoki

В данном списке представлены программы для замены PCDJ Karaoki. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PCDJ Karaoki, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Kanto Karaoke
Kanto Karaoke

Версия 12.2.7649

Программа для пения караоке на компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (10)
VanBasco's Karaoke Player
VanBasco's Karaoke Player

Версия 2.53

Программа для исполнения караоке на компьютере

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (21)
winOKE
winOKE

Версия 3.28

Программа для исполнения караоке и создания караоке-композиций

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)