SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги OttPlayer

В данном списке представлены программы для замены OttPlayer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OttPlayer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

KODI
KODI

Версия 21.3

Многофункциональный цифровой медиаплеер для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)
RusTV Player
RusTV Player

Версия 3.3

Программа для просмотра онлайн-ТВ на компьютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (38)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)