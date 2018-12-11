SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Muzabaza Player

В данном списке представлены программы для замены Muzabaza Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Muzabaza Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
iTunes
iTunes

Версия 12.13.11.1

Медиаплеер и онлайн-магазин Apple

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
AIMP
AIMP

Версия 5.40.2727

Программа для воспроизведения аудиофайлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
XMPlay
XMPlay

Версия 3.8.3.4

Бесплатный аудиоплеер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)