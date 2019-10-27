MusicBee — бесплатный музыкальный проигрыватель, в котором присутствует большое количество полезных функций и инструментов для пользователей. С помощью утилиты можно редактировать ID3-теги трека, есть функция работы с плейлистами. Также в MusicBee имеется встроенный CD-риппер, аудиоконвертер. Поддерживается функция воспроизведения подкастов, аудиокниг.

Можно автоматически загружать информацию о музыкальной композиции из интернета: обложки альбомов, тексты песен, сведения об исполнителе. Есть встроенный десятиполосный эквалайзер. Присутствуют специальные DSP-эффекты. В MusicBee интегрирована продвинутая система поиска.

Пользователи могут расширить базовый функционал музыкального проигрывателя. Для этого необходимо загрузить дополнительные плагины — расширения.

Модель распространения утилиты MusicBee — бесплатная. Поддерживается полностью русская версия.

Как пользоваться программой MusicBee?

При первом запуске программы, пользователи могут импортировать музыкальные файлы для работы. Для этого необходимо указать папку (или несколько разделов одновременно), утилита начнет поиск медиафайлов. Поддерживается возможность интеграции данных из iTunes.

Добавленные файлы отобразятся в главном окне мультимедийного проигрывателя MusicBee. В левой части интерфейса находится раздел и исполнителями. Здесь отображается название группы и количество альбомов, которые добавлены в программу.

В правой части интерфейса находится окно с музыкой — здесь отображаются все найденные композиции из выбранного раздела или папки. Также показана дополнительная информация о треке или альбоме: обложка, продолжительность, номер диска, общая продолжительность всех композиций.

Чтобы воспроизвести трек, нужно воспользоваться специальным инструментом, который расположен в нижней части интерфейса. Это музыкальный проигрыватель. Здесь находятся все необходимые элементы для управления воспроизведением: старт песни, пауза, стоп, регулировка громкости. С помощью «звездочек» пользователи могут оценить песню.

Для настройки качества звука можно воспользоваться эквалайзером. Он расположен на нижней панели музыкального проигрывателя. Пользователи могут выбрать 10-ти полосный и 15-ти полосный эквалайзер (для более точной настройки звука). Все параметры можно сохранить в отдельном файле на компьютере.

В верхней части интерфейса программы MusicBee есть раздел «Плейлисты». Здесь пользователи могут создать свой плейлист — список песен по определенным категориям (например, исполнитель, жанр, год выпуска).