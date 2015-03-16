SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MediaPortal

В данном списке представлены программы для замены MediaPortal. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MediaPortal, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

KODI
KODI

Версия 21.3

Многофункциональный цифровой медиаплеер для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)
MediaMonkey
MediaMonkey

Версия 2024.2.2

Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
XBMC Media Center
XBMC Media Center

Версия 13.2

Многофункциональный медиацентр для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)