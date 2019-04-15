SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MediaMonkey

В данном списке представлены программы для замены MediaMonkey. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MediaMonkey, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Stremio
Stremio

Версия 5.0.24

Программа для просмотра видео и ТВ из онлайн-источников

Оценок пока нет
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Exact Audio Copy
Exact Audio Copy

Версия 1.6

Программа для риппинга Audio CD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Bliss
Bliss

Версия 20230905

Программа для организации аудиофайлов в электронной библиотеке

Оценок пока нет
MediaPortal
MediaPortal

Версия 1.30.0

Мультимедийная программа

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Audials One
Audials One

Версия 2020.2.4.0

Программа для просмотра и скачивания потокового видео, аудио, онлай-радио, подкастов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PlayOn
PlayOn

Версия 4.5.24

Программа для просмотра онлайн-ТВ и трансляции видео на телевизоры, мобильные устройства и игровые/ТВ-приставки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)