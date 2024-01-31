MediaMonkey — программа для организации во встроенной электронной библиотеке видео- и аудиофайлов с возможностью их воспроизведения, конвертации, отправки на различные устройства и загрузки в сеть. Это условно-бесплатное программное обеспечение (бесплатная версия имеет функциональные ограничения).

Программа MediaMonkey поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа MediaMonkey?

Программа MediaMonkey, по словам ее разработчиков, создана для серьезных коллекционеров цифрового аудио- и видеоконтента. Приложение позволяет создавать и управлять электронными библиотеками, по-разному организуя импортированные в них мультимедиа-файлы.

В MediaMonkey предусмотрен встроенный мультимедиа-проигрыватель, потому программу можно использовать и в качестве плеера для воспроизведения видео- и аудиофайлов.

Приложение также окажется полезным для любителей подкастов, т.к. оно позволяет подключаться к любым веб-сервисам, на которых они (подкасты) публикуются.

Кроме того, MediaMonkey — это еще и мультимедиа-конвертер, позволяющий конвертировать аудио и видео из одного формата в другой с возможностью предварительной ручной настройки качества для сохраняемых файлов.

Программа также может применяться в качестве инструмента управления с компьютера мультимедиа-файлами на мобильных устройствах Android и iOS. И это еще не все возможности MediaMonkey.

Функции программы MediaMonkey

В число функциональных возможностей и особенностей MediaMonkey входят:

Простое и быстрое создание коллекции рок-музыки, классической музыки и любых других жанров, а также аудиокниг, подкастов, фильмов, сериалов и т.д.

Возможность организации и классификации мультимедиа, используя стандартные теги (жанр, исполнитель, альбом, год производства и т.д.), а также создаваемые пользователем поля с несколькими атрибутами для каждого из них.

Автоматическая идентификация аудиотреков и возможность поиска недостающих метаданных, обложек и текстов песен через встроенный модуль загрузки этих данных. Редактировать метаданные, добавлять обложки и тексты песен можно и при помощи ручного редактора.

Возможность реорганизации и переименования мультимедийных файлов в логические папки и имена файлов в зависимости от исполнителя, альбома, названия, года и т.д.

Быстрое и простое создания списков воспроизведения аудио/видео путем их перетаскивания мышкой. Также имеется возможность создания автоплейлистов на основе заданных пользователем критериев выборки мультимедиа.

Мощный встроенный мультимедиа-конвертер позволяет конвертировать аудиофайлы в форматы MP3, OGG, WAV, ALAC MP4, WMA, AIFF, FLAC, AAC, M4A, M4B и MP4 Audio, а видеофайлы в форматы MP4 Video, MKV, WEBM, AVI, WMV и ASF. Каждый из перечисленных форматов можно тонко настроить, от чего будет зависеть качество и размер исходных файлов.

Благодаря встроенному CD-грабберу пользователь может копировать аудио-треки с оптических компакт-дисков, автоматически конвертировать их в любой из поддерживаемых аудиоформатов и сразу же добавлять их в свою коллекцию.

Наличие различных сетевых функций: прослушивание онлайн-радио, поиска и скачивание контента с YouTube, синхронизации плейлистов Spotify, скачивание подкастов с указанных сервисов, выгрузка мультимедиа-файлов из библиотеки в облачные хранилища Dropbox, Google Drive или OneDrive и на FTP-серверы, отправка библиотеки на телевизоры и консоли, поддерживающие технологии UPnP/DLNA, и получение доступа к контенту с сервера DLNA, осуществление потоковой передачи аудио/видео на устройства Google Cast или DLNA (включая функции Media Controller и Media Renderer).

Возможность точной настройка звука с помощью 10-полосного эквалайзера, а также применения DSP-эффектов (эхо, реверберация и других). Также отметим, что MediaMonkey использует драйверы WASAPI, что позволяет взаимодействовать программе с высококачественным цифровым аудиооборудованием.

Возможность синхронизации библиотеки с Android и iOS-девайсами. Для устройств на базе Android создано собственное приложение MediaMonkey, установка которого позволит синхронизировать мультимедиа-файлы через беспроводную сеть, а также управлять библиотекой с телефона.

Также отметим, что набор функций программы может быть расширен за счет установки плагинов.