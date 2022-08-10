Media Player Codec Pack — мультимедиаплеер со встроенными кодеками, позволяющими успешно проигрывать популярные форматы аудио/видео. Работает в ОС Windows версии от 2000 и выше, включая версии x64 и x86.

Кодеки устанавливаются непосредственно в систему, использование в portable-виде не предусмотрено. Дополнительно можно установить плеер (Media Player Classic). Все компоненты бесплатны. Язык — только английский.

Зачем нужен Media Player Codec?

Пакет Media Player Codec Pack допускает два режима установки. В простом варианте требуется указать минимум параметров. При этом устанавливаются наиболее распространенные кодеки, покрывающие большую часть потребностей пользователя. В расширенном варианте можно более детально настроить работу декодеров, в частности, указать предпочитаемый вариант рендеринга или режим звучания.

Список поддерживаемых форматов включает:

H.264/x.264;

MPEG4;

DivX;

XviD и другие.

Данные при этом могут находиться в файлах MKV/AVI/M4A/OGG/BDVM/APE/ALAC и т.д. При воспроизведении Media Player Codec поддерживает различные разрешения видео, в том числе 1080p и набирающий популярность 4K.

Программные компоненты могут раскодировать как сжатые с потерей мультимедийные файлы, так и те, в которых данные сохраняются без потерь. Благодаря этому пользователю доступен высококачественный контент. В комплекте со сторонними плеерами возможно проигрывание защищенного контента или специализированных видеодисков в Vista/7.

Помимо кодеков и плеера в комплект установки входят:

утилита для проверки обновлений;

инструменты для корректировки параметров воспроизведения

средство для комплексного переноса настроек на другой ПК.

Для упрощения управления в трее размещается иконка, через которую осуществляется доступ к необходимым инструментам и настройкам пакета.