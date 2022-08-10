Media Player Codec Pack — мультимедиаплеер со встроенными кодеками, позволяющими успешно проигрывать популярные форматы аудио/видео. Работает в ОС Windows версии от 2000 и выше, включая версии x64 и x86.
Кодеки устанавливаются непосредственно в систему, использование в portable-виде не предусмотрено. Дополнительно можно установить плеер (Media Player Classic). Все компоненты бесплатны. Язык — только английский.
Зачем нужен Media Player Codec?
Пакет Media Player Codec Pack допускает два режима установки. В простом варианте требуется указать минимум параметров. При этом устанавливаются наиболее распространенные кодеки, покрывающие большую часть потребностей пользователя. В расширенном варианте можно более детально настроить работу декодеров, в частности, указать предпочитаемый вариант рендеринга или режим звучания.
Список поддерживаемых форматов включает:
- H.264/x.264;
- MPEG4;
- DivX;
- XviD и другие.
Данные при этом могут находиться в файлах MKV/AVI/M4A/OGG/BDVM/APE/ALAC и т.д. При воспроизведении Media Player Codec поддерживает различные разрешения видео, в том числе 1080p и набирающий популярность 4K.
Программные компоненты могут раскодировать как сжатые с потерей мультимедийные файлы, так и те, в которых данные сохраняются без потерь. Благодаря этому пользователю доступен высококачественный контент. В комплекте со сторонними плеерами возможно проигрывание защищенного контента или специализированных видеодисков в Vista/7.
Помимо кодеков и плеера в комплект установки входят:
- утилита для проверки обновлений;
- инструменты для корректировки параметров воспроизведения
- средство для комплексного переноса настроек на другой ПК.
Для упрощения управления в трее размещается иконка, через которую осуществляется доступ к необходимым инструментам и настройкам пакета.