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Аналоги Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)

В данном списке представлены программы для замены Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
DivX Web Player
DivX Web Player

Версия 11.16.0.98

Плеер для просмотра видео и ТВ через браузер

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
SMPlayer
SMPlayer

Версия 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
5KPlayer
5KPlayer

Версия 6.11

Видео и аудиоплеер с функцией скачивания видероликов с YouTube

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
KMPlayer 64X
KMPlayer 64X

Версия 2023.9.26.17

Видеоплеер с поддержкой видео разрешением до 8K

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
PotPlayer
PotPlayer

Версия 1.7.21997

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
CyberLink Media Player 18 Essential
CyberLink Media Player 18 Essential

Версия 18

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
QuickTime Alternative
QuickTime Alternative

Версия 3.2.2

Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
MKV Player
MKV Player

Версия 2.1.23

Плеер для формата MKV

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
AMR Player
AMR Player

Версия 1.3

Программа для проигрывания AMR-форматов и файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Windows Media Player
Windows Media Player

Версия 11.0.6001.7000

Мультимедиа проигрыватель

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
AVS DVD Player
AVS DVD Player

Версия 3.1.1.172

Полнофункциональный программный DVD-плеер.

Оценок пока нет
WinDVD
WinDVD

Версия 11

Отличное качество видео, удобный интерфейс.

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)