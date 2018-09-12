Программа Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) является продвинутым медиаплеером, который разработан на основе Media Player Classic. В него встроен набор специальных медиа-кодеков, поэтому он может воспроизводить большую часть мультимедийных файлов, не требуя дополнительных ресурсов.

Среди особенностей плеера следует выделить декодирование формата H.264 в зависимости от установленной видеокарты, поддержку субтитров и быструю работу.

Интерфейс весьма прост и доступен на многих языках. Плеер функционирует с 32-разрядными и 64-разрядными версиям ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) воспроизводит как стандартные форматы (MP3, MP4, AVI, 3GP), так и редковстречающиеся H.264, QuickTime и RealVideo.