Удобный медиаплеер Light Alloy проигрывает многие распространенные форматы аудио (ogg, mp3, midi, wav, flac, ac3, wma) и видео (mpeg, 3gp, mov, avi, agm, flv, wm). Программа проста в использовании, быстро запускается, сворачивается в трей и потребляет мало системных ресурсов.
Функции Light Alloy
- функция быстрой перемотки;
- установка закладок по времени;
- настройка изображения (насыщенность, контрастность);
- скриншоты проигрываемого видео;
- можно использовать как радио проигрыватель с записью транслируемой музыки;
- поддержка дистанционного управления (с пульта);
- субтитры.