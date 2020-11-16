Karafun — полнофункциональная программа для караоке, распространяется по условно-бесплатной модели. Бесплатная версия проигрывает композиции лишь несколько секунд (около 10-15% всей песни). Тем не менее, в программе Karafun присутствуют бесплатные песни, которые можно пропеть от начала и до конца.

Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке, однако в приложении присутствует несколько композиций на русском (в основном, это песни из фильмов и мультфильмов).

программа для караоке Karafun

Технически, программа Karafun является аудиопроигрывателем с предустановленным в него плагином для исполнения караоке. Пользователю достаточно выбрать нужную композицию в левой части окна приложения, та автоматически начнет воспроизводиться. Сами песни не хранятся на компьютере — они подгружаются с сервера Karafun вместе со словами. Пользователь может добавлять и свои аудиофайлы, но они начнут воспроизводиться только в случае, если на сервере Karafun присутствует добавляемая композиция.

В центре окна расположено окно, в котором приводятся слова выбранной песни. В настройках можно выбрать анимацию для отображения слов композиции (всего 5 вариантов анимации). Имеется возможность управления темпом песни в пределах от -50% до +50%. Благодаря функции «Dual-Screen Display» окно выбора композиций и окно отображения текста песен можно разделить между двумя мониторами (удобно использовать в караоке-барах).

В Karafun имеется возможность создания плейлистов и построения списка очередности воспроизведения песен. Пользователям доступны различные жанры музыки: кантри, джаз, поп, рок, электро, диско, R&B, рок-н-ролл и другие. Также имеются тематические подборки: романтическая музыка, песни для исполнения дуэтом, песни из кинофильмов, ретро, рождественские композиции и др.

В качестве дополнительной опции можно включать фонограмму с возможностью настройки громкости вокала (т.е. вместе с исполнителем караоке будет петь исполнитель самой песни).