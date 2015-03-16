SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги JRiver Media Center

В данном списке представлены программы для замены JRiver Media Center. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на JRiver Media Center, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
iTunes
iTunes

Версия 12.13.11.1

Медиаплеер и онлайн-магазин Apple

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
MediaMonkey
MediaMonkey

Версия 2024.2.2

Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
5KPlayer
5KPlayer

Версия 6.11

Видео и аудиоплеер с функцией скачивания видероликов с YouTube

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PowerDVD 22 Essential
PowerDVD 22 Essential

Версия 22

Популярный DVD проигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Bliss
Bliss

Версия 20230905

Программа для организации аудиофайлов в электронной библиотеке

Оценок пока нет
PotPlayer
PotPlayer

Версия 1.7.21997

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
MediaPortal
MediaPortal

Версия 1.30.0

Мультимедийная программа

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
XMPlay
XMPlay

Версия 3.8.3.4

Бесплатный аудиоплеер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Ace Stream Media
Ace Stream Media

Версия 3.1.32

Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Apple QuickTime Player
Apple QuickTime Player

Версия 7.7.9

Медиаплеер от Apple для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
XBMC Media Center
XBMC Media Center

Версия 13.2

Многофункциональный медиацентр для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)