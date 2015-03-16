В данном списке представлены программы для замены JRiver Media Center. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на JRiver Media Center, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены JRiver Media Center.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на JRiver Media Center, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены JRiver Media Center. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на JRiver Media Center, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 18 программ
Версия 2.26.1
Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио
Версия 12.13.11.1
Медиаплеер и онлайн-магазин Apple
Версия 2026.7.24.12
Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом
Версия 2024.2.2
Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео
Версия 6.11
Видео и аудиоплеер с функцией скачивания видероликов с YouTube
Версия 22
Популярный DVD проигрыватель
Версия 20230905
Программа для организации аудиофайлов в электронной библиотеке
Версия 1.7.21997
Программа для воспроизведения видео и аудио
Версия 3.0.7
Полностью бесплатный и простой медиаплеер
Версия 1.30.0
Мультимедийная программа
Версия 3.8.3.4
Бесплатный аудиоплеер для Windows
Версия 3.3
Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10
Версия 3.1.32
Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио
Версия 14.4
Бесплатный мультимедиа плеер для Windows
Версия 7.7.9
Медиаплеер от Apple для Windows
Версия 1.0.0
Программа для просмотра онлайн-ТВ
Версия 1.31
Аудио- и видеопроигрыватель
Версия 13.2
Многофункциональный медиацентр для Windows