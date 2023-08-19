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HEVC Video Extensions

HEVC Video Extensions

Программа-расширение для воспроизведения видео формата HEVC (H.265)

2,6 (18)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.4.42.0
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История изменений

Версия 2.4.42.0

Полезные статьи

Что такое HEVC H.265 и как его использовать?
Что такое HEVC H.265 и как его использовать?

Оценки программы

2,6

18 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о HEVC Video Extensions

4 отзыва

пользователь

после установки комп тормозить стал и ничего не изменилось так и не могу открывать эти файлы

Данил

После установки начались проблемы с ПК. Любые папки открываются на сранице поиска, горит "Выполняется", компьютер ищет файлы компьютера на компьютере. Удалить приложение не удаётся

Наталья

Загрузила пакет , но пока не произошло воспроизведение. Хочу перезагрузить компьютер и снова попробую

Денис

Битое , установщик выдаёт ошибку.