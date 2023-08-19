HEVC Video Extension — системное расширение, обеспечивающее возможностью воспроизведения на компьютере высококачественного (вплоть 8К Ultra HD) видео, что было закодировано при помощи кодека HEVC (он же — H.265). Расширение платное и распространяется через магазин приложений Microsoft Store, однако пользователями был найден ручной способ его бесплатной установки (рассмотрено ниже).

HEVC Video Extension предназначен для операционных систем Windows 10 и 11 (32 и 64 бит), установленных на компьютеры с процессорной архитектурой X86, X64 и ARM64.

Зачем нужна программа HEVC Video Extension?

Системное расширение HEVC Video Extension предназначено для обеспечения операционных систем Windows 10 и Windows 11 функционалом по обработке высококачественного видео (до 8К), закодированного при помощи видеокодека HEVC/H.265. Установка расширения позволит установленным на компьютер видеопроигрывателям, поддерживающим использование системных видеокодеков, воспроизводить такое видео.

HEVC или H.265 — актуальная (на момент написания обзора) версия видеокодеков семейства MPEG, пришедшая на смену кодеку предыдущего поколения — H.264. Основное преимущество HEVC — меньший физический размер видеофайла при высокой разрешающей способности. Есть и недостаток — более высокие требования к производительности компьютера.

Тут стоит отметить, что расширение HEVC Video Extension разработано с учетом особенностей современного аппаратного обеспечения (процессоров и видеокарт), обеспечивающего систему аппаратной поддержкой видео HEVC с разрешением до 8К. Если же система не имеет аппаратной поддержки HEVC/H.265, установка расширения HEVC Video Extension позволит обеспечить ее программной поддержкой видео, закодированного при помощи данного кодека. Однако результаты воспроизведения видеофайлов в системах без аппаратной поддержки HEVC могут варьироваться в зависимости от разрешающей способности видео и производительности ПК. Другими словами, при воспроизведении видео HEVC на слабых компьютерах могут наблюдаться зависания, рассинхронизация видеокартинки со звуком, графические «артефакты» и т.д.

Как скачать и установить HEVC Video Extension бесплатно?

Расширение HEVC Video Extension является платным программным обеспечением. На момент написания обзора его стоимость в магазине Microsoft Store составляла 0,99$. Однако существует способ установки расширения бесплатно. Для этого потребуется вручную скачать файл AppxBundle, при помощи которого осуществляется установка UWP-приложений без использования Microsoft Store.

Данный файл можно скачать с этой страницы или путем использования одного из сервисов генерации ссылок для скачивания приложений с Microsoft Store в виде Appx/AppxBundle-инсталляторов. Один из таких веб-сервисов — Microsoft Store - Generation Project. Пользоваться им просто:

Скопируйте ссылку на расширение HEVC Video Extension в буфер обмена: https://www.microsoft.com/ru-ru/p/hevc-video-extensions-from-device-manufacturer/9n4wgh0z6vhq

Вставьте ее в текстовое поле на главной странице сервиса Microsoft Store - Generation Project и нажмите кнопку с изображением галочки.

Скачайте файл с расширением «.appxbundle».

Далее останется запустить скачанный AppxBundle, кликнуть по кнопке «Установить» в отобразившемся окне и дождаться завершения установки.