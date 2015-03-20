SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GOM Player

В данном списке представлены программы для замены GOM Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GOM Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
SMPlayer
SMPlayer

Версия 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Winamp
Winamp

Версия 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (12)
KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
5KPlayer
5KPlayer

Версия 6.11

Видео и аудиоплеер с функцией скачивания видероликов с YouTube

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Versed
Versed

Версия 1.0.1

Программа для воспроизведения музыки

Оценок пока нет
Subs Media Player
Subs Media Player

Версия 2.0.8.7

Удобный медиапроигрыватель для простых пользователей

Оценок пока нет
KMPlayer 64X
KMPlayer 64X

Версия 2023.9.26.17

Видеоплеер с поддержкой видео разрешением до 8K

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Media Player Codec Pack
Media Player Codec Pack

Версия 4.5.8

Мультимедиаплеер со встроенными аудио/видео-кодеками

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Qmmp
Qmmp

Версия 1.2.4

Бесплатный аудиоплеер, основанный на библиотеке Qt

Оценок пока нет
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
BSPlayer
BSPlayer

Версия 2.73

Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Apple QuickTime Player
Apple QuickTime Player

Версия 7.7.9

Медиаплеер от Apple для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)
Light Alloy
Light Alloy

Версия 4.10.2

Мультимедиа-проигрыватель с большим набором возможностей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
ALLPlayer
ALLPlayer

Версия 8.2

Видеопроигрыватель для просмотра видео с субтитрами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MKV Player
MKV Player

Версия 2.1.23

Плеер для формата MKV

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
WinDVD
WinDVD

Версия 11

Отличное качество видео, удобный интерфейс.

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)