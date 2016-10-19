SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги foobar2000

В данном списке представлены программы для замены foobar2000. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на foobar2000, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
AIMP
AIMP

Версия 5.40.2727

Программа для воспроизведения аудиофайлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
Winamp
Winamp

Версия 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (12)
MediaMonkey
MediaMonkey

Версия 2024.2.2

Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Versed
Versed

Версия 1.0.1

Программа для воспроизведения музыки

Оценок пока нет
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Bliss
Bliss

Версия 20230905

Программа для организации аудиофайлов в электронной библиотеке

Оценок пока нет
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
DeaDBeeF
DeaDBeeF

Версия 1.8.6

Аудиоплеер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Mp3tag
Mp3tag

Версия 3.02

Программа для редактирования мета-тегов MP3 файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Zortam Mp3 Media Studio
Zortam Mp3 Media Studio

Версия 25.65

Программа для редактирования MP3-тегов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
XMPlay
XMPlay

Версия 3.8.3.4

Бесплатный аудиоплеер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Qmmp
Qmmp

Версия 1.2.4

Бесплатный аудиоплеер, основанный на библиотеке Qt

Оценок пока нет
Muzabaza Player
Muzabaza Player

Версия 1.0.8.5

Программа для скачивания музыки из интернета

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (10)
Windows Media Player
Windows Media Player

Версия 11.0.6001.7000

Мультимедиа проигрыватель

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
Songbird
Songbird

Версия 2.2.0

Медиапроигрыватель для Windows со встроенным браузером

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)