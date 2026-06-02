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foobar2000

foobar2000

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

4,8 (4)
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Актуальная версия 2.26.1
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История изменений

Версия 2.26.1

  • Исправлена регрессия, из-за которой не отправлялись автоматические отчёты о сбоях.
  • Смягчён сбой при запуске, вызванный некоторыми проблемными компонентами.
  • Исправлены мерцания при перерисовке просмотра обложек в Default UI, если в Advanced Preferences не включён режим Direct2D.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.25.10
    • Улучшен встроенный UPnP Media Renderer: добавлено бесшовное воспроизведение с популярными приложениями управления UPnP
    • Добавлено обнаружение устройств OpenHome UPnP как устройств вывода звука
    • Для HTTPS-соединений включено шифрование TLS 1.3
    • Исправлено отображение номеров треков в файлах Ogg/Opus с одной главой
    • Исправлено зависание визуализаций Direct2D после сброса видеодрайвера
    • Обновлены встроенные библиотеки 7-Zip и UnRAR

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Оценки программы

4,8

4 оценки Оценок пока нет

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