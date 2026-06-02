foobar2000 — программа для проигрывания аудиофайлов. Это один из самых мощных в мире аудиоплееров, отличающийся минималистическим интуитивно понятным интерфейсом при широком наборе функциональных возможностей, которые могут быть расширены при помощи всевозможных плагинов. Официально программа не имеет поддержки русского языка, однако в сети можно найти любительские русификаторы.
Настройки foobar2000
Основная функция foobar2000 — проигрывание аудиофайлов практически всех существующих форматов. Также софт поддерживает множество типов плейлистов и способен воспроизводить аудио напрямую с CD-дисков. Среди всех прочих особенностей foobar2000 следует отметить:
- Воспроизведение не только локального, но и потокового (онлайн) аудио с возможностью сохранения файла на компьютер.
- Конвертирование аудиофайлов из одного другого в другой. В этом плане foobar2000 предлагает мощный инструментарий, позволяющий задавать тонкие настройки конвертируемых файлов.
- Гибкий настраиваемый интерфейс, возможность управления воспроизведением при помощи глобальных горячих клавиш.
- Возможность создания пользовательских музыкальных библиотек с возможностью последующей организации/выборки/сортировки композиций по самым различным критериям — формат/размер/дата создания исходного аудиофайла, любые метаданные (исполнитель, альбом, дата выхода композиции и т.д.).
- Чтение и редактирование любых метаданных во всех поддерживаемых программой форматах.
- Наличие инструментов визуализации проигрываемых аудиофайлов: VU Meter, Spectrum, Осциллограф, Спектрограф, Peak Meter. При необходимости пользователь может добавить инструменты визуализации в виде интегрируемых плагинов.
- Наличие многоканального эквалайзера и многое другое.
Как расширить функциональность foobar2000?
В настоящее время разработчиками foobar2000 и простыми любителями было создано огромное количество плагинов (компонентов) для данного аудиопроигрывателя, поэтому есть много сборок. Для интеграции интересующих плагинов достаточно выполнить следующие действия:
- Перейти на официальный сайт разработчиков foobar2000.
- Открыть вкладку «Components» в верхней части домашней страницы сайта.
- В отобразившемся списке кликнуть по названию интересующего компонента.
- После перехода на страницу плагина нажать на ссылку «Download».
- На компьютер будет скачан файл с расширением «fb2k-component».
- Запустить скачанный файл либо открыть его из программы foobar2000: перейти в настройки (вкладка — «File», затем пункт «Preferences»), открыть вкладку «Components», кликнуть по кнопке «Install» и указать местоположение плагина на жестком диске.
- Готово.
Именно на счет расширяемости (к тому же — бесплатной) аудиоплеер foobar2000 имеет столь высокую популярность не только среди обычных пользователей, но и профессионалов, занимающихся созданием и редактированием музыкальных композиций. К примеру, при помощи плагинов в программу foobar2000 можно добавить такие функции как:
- Воспроизведение различных аудиоформатови путем установки дополнительных аудиокодеков.
- Работа с архивами (проигрывание аудио из архивов, архивация аудиофайлов и т.д.).
- Инструменты записи аудио на оптические диски в различных форматах.
- Инструменты визуализации.
- "Обучение" программы конвертации новых форматов аудиофайлов.
- Наложение на аудио всевозможных фильтров, в т.ч. в режиме реального времени (при воспроизведении).
- И многое другое.
Аудиоплеер foobar2000 и большинство плагинов не требовательны компьютеру. Программа работает на компьютерах с Windows версии XP и выше (поддержка систем x86 и x64). Возможна портативная установка плеера.