foobar2000 — программа для проигрывания аудиофайлов. Это один из самых мощных в мире аудиоплееров, отличающийся минималистическим интуитивно понятным интерфейсом при широком наборе функциональных возможностей, которые могут быть расширены при помощи всевозможных плагинов. Официально программа не имеет поддержки русского языка, однако в сети можно найти любительские русификаторы.

Настройки foobar2000

Основная функция foobar2000 — проигрывание аудиофайлов практически всех существующих форматов. Также софт поддерживает множество типов плейлистов и способен воспроизводить аудио напрямую с CD-дисков. Среди всех прочих особенностей foobar2000 следует отметить:

Воспроизведение не только локального, но и потокового (онлайн) аудио с возможностью сохранения файла на компьютер.

Конвертирование аудиофайлов из одного другого в другой. В этом плане foobar2000 предлагает мощный инструментарий, позволяющий задавать тонкие настройки конвертируемых файлов.

Гибкий настраиваемый интерфейс, возможность управления воспроизведением при помощи глобальных горячих клавиш.

Возможность создания пользовательских музыкальных библиотек с возможностью последующей организации/выборки/сортировки композиций по самым различным критериям — формат/размер/дата создания исходного аудиофайла, любые метаданные (исполнитель, альбом, дата выхода композиции и т.д.).

Чтение и редактирование любых метаданных во всех поддерживаемых программой форматах.

Наличие инструментов визуализации проигрываемых аудиофайлов: VU Meter, Spectrum, Осциллограф, Спектрограф, Peak Meter. При необходимости пользователь может добавить инструменты визуализации в виде интегрируемых плагинов.

Наличие многоканального эквалайзера и многое другое.

Как расширить функциональность foobar2000?

В настоящее время разработчиками foobar2000 и простыми любителями было создано огромное количество плагинов (компонентов) для данного аудиопроигрывателя, поэтому есть много сборок. Для интеграции интересующих плагинов достаточно выполнить следующие действия:

Перейти на официальный сайт разработчиков foobar2000.

Открыть вкладку «Components» в верхней части домашней страницы сайта.

В отобразившемся списке кликнуть по названию интересующего компонента.

После перехода на страницу плагина нажать на ссылку «Download».

На компьютер будет скачан файл с расширением «fb2k-component».

Запустить скачанный файл либо открыть его из программы foobar2000: перейти в настройки (вкладка — «File», затем пункт «Preferences»), открыть вкладку «Components», кликнуть по кнопке «Install» и указать местоположение плагина на жестком диске.

Готово.

Именно на счет расширяемости (к тому же — бесплатной) аудиоплеер foobar2000 имеет столь высокую популярность не только среди обычных пользователей, но и профессионалов, занимающихся созданием и редактированием музыкальных композиций. К примеру, при помощи плагинов в программу foobar2000 можно добавить такие функции как:

Воспроизведение различных аудиоформатови путем установки дополнительных аудиокодеков.

Работа с архивами (проигрывание аудио из архивов, архивация аудиофайлов и т.д.).

Инструменты записи аудио на оптические диски в различных форматах.

Инструменты визуализации.

"Обучение" программы конвертации новых форматов аудиофайлов.

Наложение на аудио всевозможных фильтров, в т.ч. в режиме реального времени (при воспроизведении).

И многое другое.

Аудиоплеер foobar2000 и большинство плагинов не требовательны компьютеру. Программа работает на компьютерах с Windows версии XP и выше (поддержка систем x86 и x64). Возможна портативная установка плеера.