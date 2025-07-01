SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FFmpeg

В данном списке представлены программы для замены FFmpeg. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FFmpeg, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

LosslessCut
LosslessCut

Версия 3.64.0.0

Программа для работы с аудио и видеофайлами.

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