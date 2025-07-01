FFmpeg — мультимедийный фреймворк, состоящий из утилит для кодирования, декодирования, записи, объединения и прочих действий над видео и аудио почти всех распространенных, многих редко встречающихся и даже устаревших форматов. Входящие в фреймворк программы управляются через командную строку (терминал) Windows.
FFmpeg является бесплатным ПО с открытым исходным кодом, подходит для компьютеров под управлением Windows XP и выше (32 и 64 бит).
Зачем нужна программа FFmpeg?
Мультимедийный фреймворк FFmpeg предназначен для опытных пользователей и разработчиков программного обеспечения для воспроизведения, форматирования, записи, редактирования и потоковой передачи видео- и/или аудиофайлов. Одна из ключевых особенностей FFmpeg — поддержка большого количества медиаформатов, куда включены не только наиболее распространенные на данный момент, но и довольно редко встречающиеся, а также устаревшие форматы. Также при помощи FFmpeg можно выполнять ряд действий над субтитрами.
Функции программы FFmpeg
FFmpeg содержит более 1000 компонентов для захвата, декодирования, кодирования, редактирования, объединения, потоковой передачи и выполнения прочих действий над мультимедиа-файлами и потоками. Кроме того, функционал фреймворка может быть расширен пользователем самостоятельно путем подключения внешних библиотек. Ввиду того, что FFmpeg имеет открытый исходный код, разработчики ПО для работы с видео/аудио могут создавать собственные сборки фреймворка, удаляя из него ненужные компоненты.
Стандартная сборка FFmpeg состоит из 3-х утилит, управляемых через командную строку Windows:
- «ffmpeg.exe». Основная программа, предназначенная для выполнения всех поддерживаемых фреймворком действий над мультимедиа-файлами. Также позволяет осуществлять запись потокового видео в файл напрямую с TV-карт.
- «ffplay.exe». Утилита для воспроизведения мультимедиа-файлов. Обычно используется в качестве внешнего модуля при разработке программного обеспечения. При необходимости через «ffplay.exe» можно воспроизвести любой медиа-файл с диска (используя соответствующую команду в терминале Windows).
- «ffprobe.exe». Программа служит для сбора всей доступной технической информации о мультимедиа-файлах — продолжительность записи, используемые кодеки, разрешение/частота/соотношение видеокартинки, частота/глубина дискретизации аудио и многое другое.
Получить некоторое представление в функциональности FFmpeg можно по используемым в фреймворке библиотекам:
- libavutil. Служебная библиотека, помогающая программировать мультимедиа-софт. Содержит переносимые строковые функции, генераторы случайных чисел, структуры данных, дополнительные математические функции, криптографию и функции, связанные с мультимедиа (например, перечисления для пиксельных и выборочных форматов).
- libavcodec. Обширная библиотека с функциями кодирования и декодирования аудио- и видеофайлов всех поддерживаемых форматов.
- libavformat. Предоставляет общую структуру для мультиплексирования и демультиплексирования потоков аудио, видео, а также субтитров.
- libavdevice. Содержит функционал для захвата и рендеринга мультимедиа под многие распространенные устройства ввода/вывода. Поддерживает несколько устройств ввода и вывода, включая Video4Linux2, VfW, DShow и ALSA.
- libavfilter. Библиотека предоставляет общую структуру для фильтрации (наложения фильтров) аудио/видео.
- libswscale. Служит для высокооптимизированного масштабирования видеоизображения (т.е. изменения размера видео), а также выполнения операции по преобразованию цветового пространства с автоматическим преобразованием формата пикселей (например, из «YUV420P» в «RGB24»).
- libswresample. Используется для передискретизации (изменения частоты звука) аудио, рематрицирования (изменения расположения аудиоканалов) и выполнения операций по преобразованию формата сэмпла (например, для преобразования 16-битных знаковых выборок в беззнаковые 8-битные).
- libpostproc. Библиотека подпрограмм для постобработки видео.