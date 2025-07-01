SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
FFmpeg

FFmpeg

Фреймворк для воспроизведения и редактирования аудио и видео

3,0 (42)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.0.2
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История изменений

Версия 9.0.2

  • Расширены возможности HDR в AMF Color Converter.
  • Добавлена запись LCEVC-треков в MP4.
  • Добавлены видеокодер и muxer Playdate.
  • Добавлен фильтр v360_vulkan.
  • Добавлена поддержка декодирования HE-AAC 960 (DAB+).
  • Добавлен фильтр transpose_cuda.
  • Добавлена поддержка метаданных SMPTE 2094-50.
  • Добавлены функции для работы с Dolby Vision HEVC и новые AMF-фильтры.

Оценки программы

3,0

42 оценки Оценок пока нет

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