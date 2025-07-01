FFmpeg — мультимедийный фреймворк, состоящий из утилит для кодирования, декодирования, записи, объединения и прочих действий над видео и аудио почти всех распространенных, многих редко встречающихся и даже устаревших форматов. Входящие в фреймворк программы управляются через командную строку (терминал) Windows.

FFmpeg является бесплатным ПО с открытым исходным кодом, подходит для компьютеров под управлением Windows XP и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа FFmpeg?

Мультимедийный фреймворк FFmpeg предназначен для опытных пользователей и разработчиков программного обеспечения для воспроизведения, форматирования, записи, редактирования и потоковой передачи видео- и/или аудиофайлов. Одна из ключевых особенностей FFmpeg — поддержка большого количества медиаформатов, куда включены не только наиболее распространенные на данный момент, но и довольно редко встречающиеся, а также устаревшие форматы. Также при помощи FFmpeg можно выполнять ряд действий над субтитрами.

Функции программы FFmpeg

FFmpeg содержит более 1000 компонентов для захвата, декодирования, кодирования, редактирования, объединения, потоковой передачи и выполнения прочих действий над мультимедиа-файлами и потоками. Кроме того, функционал фреймворка может быть расширен пользователем самостоятельно путем подключения внешних библиотек. Ввиду того, что FFmpeg имеет открытый исходный код, разработчики ПО для работы с видео/аудио могут создавать собственные сборки фреймворка, удаляя из него ненужные компоненты.

Стандартная сборка FFmpeg состоит из 3-х утилит, управляемых через командную строку Windows:

«ffmpeg.exe». Основная программа, предназначенная для выполнения всех поддерживаемых фреймворком действий над мультимедиа-файлами. Также позволяет осуществлять запись потокового видео в файл напрямую с TV-карт. «ffplay.exe». Утилита для воспроизведения мультимедиа-файлов. Обычно используется в качестве внешнего модуля при разработке программного обеспечения. При необходимости через «ffplay.exe» можно воспроизвести любой медиа-файл с диска (используя соответствующую команду в терминале Windows). «ffprobe.exe». Программа служит для сбора всей доступной технической информации о мультимедиа-файлах — продолжительность записи, используемые кодеки, разрешение/частота/соотношение видеокартинки, частота/глубина дискретизации аудио и многое другое.

Получить некоторое представление в функциональности FFmpeg можно по используемым в фреймворке библиотекам: