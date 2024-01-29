DTS Headphone X — технология, которую использует Microsoft Spatial Sound для точной локализации звука. Она встроена в утилиту DTS Sound Unbound. Программное обеспечение разработано для создания Surround-звучания в наушниках. Скачать ее можно из магазина Microsoft Store.

Утилита совместима с операционными системами Windows 10/11 (32 и 64 бит). Программа платная, но в бесплатном доступе распространяется Trial-версия.

Особенности утилиты DTS Headphone X

Программное обеспечение создает мощное звучание в наушниках, благодаря которому пользователь ощущает себя внутри фильма. Использованная компанией технология пространственного объемного звучания воспроизводит звуки во всем диапазоне, которые может слышать человек, не заглушая даже самые еле заметные щелчки или разговоры.

DTS Sound Unbound оснащена настраиваемыми настройками эквалайзера. Выставленные пользователем значения эквалайзера позволят ему ощутить всю четкость и глубину музыки.

В программе используется две технологии для получения насыщенного и чистого звучания:

DTS Headphone:X. Этот тип технологии создает правдоподобный и захватывающий звуковой ландшафт. В ней сохранены данные с настройками для 500 моделей наушников. Технология способна воспроизводить звуки над пользователем, вокруг него и рядом с ним, выводя игровой процесс на новый уровень.

DTS:X воспроизводит музыку, фильмы, звучание в играх в формате DTS (Digital Theater System). Программное обеспечение создает реалистичный многомерный звук для компьютеров и ноутбуков. Технология насыщает фильмы эффектом погружения и реализмом, переносит зрителя в самый центр происходящих на экране событий.

Для подключения программного обеспечения не нужно покупать какие-то особенные наушники. Вполне хватит самых обычных наушников или динамиков.

Недостатки DTS Headphone X

В связи с тем, что программа заточена только под игры и музыку, которые специально смикшированы для DTS, некоторые музыкальные файлы, старые игры не будут звучать в наушниках объемно и четко. Так происходит потому, что DTS Headphone: X усиливает только некоторые частоты и не очень точно определяет каждый инструмент и вокальную дорожку для получения трехмерного звука в простых музыкальных форматах типа MP 3.

Рекомендуется прослушивать музыкальные файлы в формате FLAC, WAV в наушниках, для которых используется это программное обеспечение.

Как пользоваться DTS Headphone X?

Для обеспечения пространственного звучания в наушниках нужно перейти в раздел «Пространственный звук» в меню.Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по значку с изображением динамика в трее. На экране отобразится пункт с названием «Наушники DTS:X». Необходимо нажать на этот пункт. Теперь все воспроизведение звуки будет проходить через эту программу.

Теперь можно настроить приложение под себя. Открыть вкладку «Configure» и в разделе DTS Headphone:X выбрать модель наушников, для которой будут подгружены оптимальные настройки пространственного звука.

Если такой модели нет, можно подобрать наушники по типу:

вакуумные;

накладные.

В этом же разделе осуществляется выбор режима 3D-звука — Spacious (просторный) или Balanced (сбалансированный).

Чтобы оценить функциональные возможности ПО, нужно перейти в раздел Explore вкладки DTS Headphone:X. Здесь потребуется перемещать виртуальный источник звука в виртуальном 3D-пространстве и установить его в таком положении, в котором пользователю нравится слушать музыку или смотреть фильмы.