SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DeaDBeeF

В данном списке представлены программы для замены DeaDBeeF. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DeaDBeeF, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
AIMP
AIMP

Версия 5.40.2727

Программа для воспроизведения аудиофайлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
Winamp
Winamp

Версия 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (12)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)