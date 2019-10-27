DeaDBeeF — аудиопроигрыватель для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-bit/64-bit), поддерживающий большое количество форматов аудио. Это программа с открытым исходным кодом, распространяется бесплатно. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции программы DeaDBeeF

Для обычных пользователей основная ценность программы DeaDBeeF заключена в ее способности воспроизводить большое количество аудиоформатов без необходимости подключения или установки на компьютер дополнительных аудиокодеков. К ним же относятся форматы, так или иначе связанные с аудиофайлами: плейлисты, файлы с метаданными и др. В общей сложности DeaDBeeF поддерживает более 120 форматов аудио и вспомогательных файлов.

Из функционала аудиоплеера отметим:

Работа с несколькими плейлистами одновременно, каждый из которых открывается в отдельной вкладке, но в одном окне. Предусмотрен функционал для импорта, редактирования, создания и экспорта плейлистов.

Поддержка трекерной (модульной) музыки — файлов или музыкальных дорожек, создаваемых в соответствующих аудиоредакторах. К их числу относятся такие форматы, как MOD, S3M, IT или XM.

Возможность воспроизведения интернет-радиостанций, вещающих в потоковых вариациях аудиоформатов MP3, AAC, WMA или OGG-Vorbis. Также возможно воспроизведение MP3-аудио по URL-ссылкам.

Возможность редактирования метаданных у аудиофайлов. Плеер поддерживает множество форматов метафайлов, включая все существующие версии «ID3», «APE», «Xing/Info» и «VorbisComments», созданные при использовании кодировок win-1251 и ISO 8859-1 (т.е. теги на любых языках).

Выполнение стандартных операций над аудиофайлами из интерфейса программы (копирование, перемещение, удаление и т.д.). Автоматическое выделение треков в плейлисте вследствие использования текстового поиска помогает быстро найти интересующие композиции и выполнить над ними нужные действия.

Наличие встроенного 18-полосного эквалайзера с функцией предусиления, возможностью экспорта и импорта его настроек. Также поддерживается возможность импорта предустановок для эквалайзера, созданных в аудиоплеере Foobar

Наличие функции выравнивания громкости (нормализации аудио), которую можно применить к одному аудиофайлу либо ко всем трекам, добавленным в плейлист (в это случае нормализация осуществляется с учетом среднего уровня громкости всех треков).

Возможность вручную выбрать устройство вывода звука и предварительно настройки для него битрейта и частоты дискретизации. Имеются опции автоматического преобразования этих параметров с учетом их значений у открываемых аудиофайлов.

Управление программой посредством локальных (при открытом окне плеера) и глобальных горячих клавиш.

Отдельно отметим возможность расширения функционала DeaDBeeF путем установки внешних плагинов, которые можно скачать с официального сайта плеера. С их помощью можно, к примеру, добавить функцию спектрального анализа аудиофайлов или воспроизведения треков из архивов RAR/7z/Gzip без их предварительной распаковки, добавить различные виджеты для управления воспроизведением из небольшого окна на рабочем столе и многое другое.