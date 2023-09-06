PotPlayer — приложение, служащее для проигрывания аудио и видео всех существующих форматов. Это возможно благодаря наличию в программе большого количества встроенных кодеков. Т.е. использование PotPlayer избавляет пользователя от необходимости скачивания и установки аудио/видеокодеков по отдельности. Кроме всего прочего, данное приложение имеет простое управление и богатый функционал, благодаря чему им удобно пользоваться, просто выполнять тонкие настройки проигрывания мультимедиа данных, применять всевозможные фильтры к воспроизводимым аудио и видеоматериалам.

ФункциИ Daum Potplayer

Помимо широкого функционала, которым обладает аналогичное программное обеспечение, мультимедиа-проигрыватель PotPlayer имеет большой набор собственных уникальных функций, обеспечивающих дополнительное удобство использования программы. Из всего списка возможностей приложения следует выделить:

Воспроизведение аудио и видеоданных любых распространенных и узкоспециализированных форматов (например, формат QT или «QuickTime», использующийся во всех Apple-девайсах и приложениях).

Большое количество аудио и видеокодеков, встроенных в программу, можно не просто использовать (воспроизводить с их помощью мультимедиа данные), но и подстраивать под конкретные задачи. Это может помочь, например, при необходимости смены аудиоканалов местами (с левого на правый) или улучшить цветопередачу видеокартинки в зависимости от характеристик и/или настроек монитора.

Разнообразие видео и аудиофильтров и наличие встроенных аудио и видеоэквалайзеров позволят применять к соответствующим мультимедиа-данным различные визуальные или аудиоэффекты, очищать их от "артифактов" (к примеру, лишние шумы), выполнять множество других действий.

Возможность воспроизведения онлайн-видео и онлайн-аудио (поточные данные) различных форматов. Т.е. при помощи программы PotPlayer можно прослушивать интернет-радио, видео- и аудиопотоки, телевизионные каналы (IPTV).

Поддержка всех режимов Overlay и Direct3D9.

Воспроизведение поврежденных (недокачанных и битых) мультимедиа-файлов. Проигрыватель PotPlayer автоматически пропускает нечитаемые фрагменты файлов, что позволяет хотя бы частично ознакомиться с их содержанием.

Возможность записи воспроизводимого в программе потокового (или любого другого) видео и другие.

Перечисленное выше — далеко не полный список всех технических и функциональных возможностей приложения PotPlayer.

Удобный и понятный интерфейс

Одно из достоинств программы PotPlayer — интуитивно понятный пользовательский интерфейс. В главном окне приложения присутствуют все необходимые элементы управления. Функциональные модули (например, эквалайзеры, диспетчер файлов, плейлисты) открываются в небольших отдельных окнах, что способствует удобству использования программы. Практически все процедуры и функции программы могут быть вызваны/подстроены при помощи горячих клавиш, которые могут быть изменены пользователем по своему вкусу.

Мультимедиа-плеер PotPlayer поддерживает смену скинов (визуальное оформление интерфейса), также пользователь может изменять прозрачность и прочие параметры главного окна.

Версии, совместимость, локализация, лицензия

На данный момент существует две отдельные версии проигрывателя PotPlayer под ОС Windows разрядностью 32 бит и 64 бит (x86 и x64). Программа работает во всех версиях Windows, начиная с XP. Интерфейс программы переведен на множество языков, включая русский. Приложение полностью бесплатное и при этом не имеет в себе встроенной рекламы.