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Аналоги CyberLink Media Player 18 Essential

В данном списке представлены программы для замены CyberLink Media Player 18 Essential. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CyberLink Media Player 18 Essential, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
5KPlayer
5KPlayer

Версия 6.11

Видео и аудиоплеер с функцией скачивания видероликов с YouTube

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PotPlayer
PotPlayer

Версия 1.7.21997

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Audials One
Audials One

Версия 2020.2.4.0

Программа для просмотра и скачивания потокового видео, аудио, онлай-радио, подкастов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XMPlay
XMPlay

Версия 3.8.3.4

Бесплатный аудиоплеер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PlayOn
PlayOn

Версия 4.5.24

Программа для просмотра онлайн-ТВ и трансляции видео на телевизоры, мобильные устройства и игровые/ТВ-приставки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
BSPlayer
BSPlayer

Версия 2.73

Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)

Версия 1.7.13

Продвинутый мультимедиа-плеер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)