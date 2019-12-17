CyberLink Media Player 18 Essential — программа для воспроизведения видео и аудио и просмотра изображений, поддерживающая большое количество форматов перечисленных типов мультимедиа. Это условно-бесплатная программа (поддержка некоторых форматы видео и звука Dolby прекращается по истечению пробных 30 дней использования приложения).

CyberLink Media Player разработан специально для Windows 10 (x86/x64) и 11 (x64). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (кроме встроенных обучающих материалов).

Зачем нужна программа CyberLink Media Player?

По сути, CyberLink Media Player — это цифровой домашний кинотеатр для компьютеров. Основная его особенность заключается в наличии встроенной медиатеки, в которую автоматически или вручную заносится видео, аудио и фотографии с компьютера пользователя.

В программе также предусмотрен собственный файловый менеджер, значительно упрощающий добавление медиафайлов в библиотеку, в т.ч. и за счет функции сканирования диска. Пользователю достаточно указать папку или даже целый локальный диск — CyberLink Media Player выполнит сканирование и самостоятельно каталогизирует обнаруженные медиаматериалы.

Функции программы CyberLink Media Player

Первым делом отметим поддержку проигрывателем CyberLink Media Player большого количество форматов видео, аудио, изображений и субтитров. Перечислять все не будем, т.к. получится довольно большой список, но отметим следующие моменты:

Полная поддержка высококачественного многоканального звука Dolby Digital и Dolby Digital Plus при воспроизведении видеофайлов.

Поддержка видео формата 360.

Поддержка аудио форматов FLAC и DTS.

Поддержка RAW-изображений, в т.ч. форматов, разработанных производителями цифровых фотокамер (например, CRW от Canon или ERF от EPSON).

Касательно функциональных возможностей отметим:

Встроенная интеллектуальная система «TrueTheater» автоматически улучшает качество видео и звука, для чего ею задействуются ресурсы видеокарты. В случае с видео осуществляется повышение детализации, улучшение освещения, оптимизация цвета и расширение динамического диапазона до HDR. В случае с аудио — осуществляется нормализация звука, усиливаются нижние частоты и применяется технология объемного звучания.

Обнаруженные при сканировании программой локальных дисков мультимедиа-файлы могут быть представлены в виде календаря — так удобно искать нужные видео, музыку и фотографии, созданные в определенный день/месяц/год.

У встроенного просмотрщика изображений присутствует настраиваемая функция показа слайд-шоу.

Масштабирование видео во время воспроизведения.

Наличие встроенного 10-полосного эквалайзера с пресетами для тонкой настройки звучания аудио.

Возможность создания плейлистов, состоящих, как из видео, так и из музыкальных композиций с фотографиями (будут показываться в виде слайдшоу).

Возможность настройки интерфейса — изменение темы, включение/отключение отображаемых элементов на панели мультимедиа и панели управления воспроизведением.

Чтобы по истечению пробных 30 дней использования программы CyberLink Media Player продолжить использовать платный функционал, нужно будет приобрести лицензию, стоимость которой на момент написания обзора составляла $39,99.