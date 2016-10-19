SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ComboPlayer

В данном списке представлены программы для замены ComboPlayer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ComboPlayer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 48 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
GOM Player
GOM Player

Версия 2.3.123.5393

Видеоплеер с поддержкой всех современных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
qBittorrent
qBittorrent

Версия 5.2.4

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorren-сетях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
iTunes
iTunes

Версия 12.13.11.1

Медиаплеер и онлайн-магазин Apple

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
AIMP
AIMP

Версия 5.40.2727

Программа для воспроизведения аудиофайлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
SMPlayer
SMPlayer

Версия 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
FileZilla Client
FileZilla Client

Версия 3.71.1

Подключение к FTP серверам

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Winamp
Winamp

Версия 5.92.010042

Легендарный аудио- и видеоплеер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (12)
KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
5KPlayer
5KPlayer

Версия 6.11

Видео и аудиоплеер с функцией скачивания видероликов с YouTube

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Tixati
Tixati

Версия 3.38-1

Программа для поиска и скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Karaoke 5
Karaoke 5

Версия 48.04

Программа для создания минусов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Crystal TV
Crystal TV

Версия 3.1.1250

Программа для просмотра IPTV на ПК

Оценок пока нет
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
PotPlayer
PotPlayer

Версия 1.7.21997

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
MediaPortal
MediaPortal

Версия 1.30.0

Мультимедийная программа

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Shareman
Shareman

Версия 3

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (83)
Audials One
Audials One

Версия 2020.2.4.0

Программа для просмотра и скачивания потокового видео, аудио, онлай-радио, подкастов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
GetSee
GetSee

Версия 2.7.7

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, аудиокниг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (192)
Ace Stream Media
Ace Stream Media

Версия 3.1.32

Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PlayOn
PlayOn

Версия 4.5.24

Программа для просмотра онлайн-ТВ и трансляции видео на телевизоры, мобильные устройства и игровые/ТВ-приставки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Shareaza
Shareaza

Версия 2.7.10.2

Программа для скачивания и раздачи файлов в P2P-сетях eDonkey2000, BitTorrent, Gnutella и Gnutella2

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FrostWire
FrostWire

Версия 6.7.8

Бесплатный торрент-клиент для Windows с возможностью просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
RusTV Player
RusTV Player

Версия 3.3

Программа для просмотра онлайн-ТВ на компьютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (38)
Tribler
Tribler

Версия 7.1.3

Программа для анонимного скачивания торрент-файлов и просмотра торрент-видео в онлайне

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
DC++
DC++

Версия 0.868

Программа для скачивания файлов в сетях Direct Connect (хабы)

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
BSPlayer
BSPlayer

Версия 2.73

Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Apple QuickTime Player
Apple QuickTime Player

Версия 7.7.9

Медиаплеер от Apple для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)
Light Alloy
Light Alloy

Версия 4.10.2

Мультимедиа-проигрыватель с большим набором возможностей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
All-Radio
All-Radio

Версия 4.27

Программа для прослушивания онлайн-радио и просмотра онлайн-тв

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
ALLPlayer
ALLPlayer

Версия 8.2

Видеопроигрыватель для просмотра видео с субтитрами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
MKV Player
MKV Player

Версия 2.1.23

Плеер для формата MKV

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)

Версия 1.7.13

Продвинутый мультимедиа-плеер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Muzabaza Player
Muzabaza Player

Версия 1.0.8.5

Программа для скачивания музыки из интернета

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (10)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Windows Media Player
Windows Media Player

Версия 11.0.6001.7000

Мультимедиа проигрыватель

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
BitSpirit
BitSpirit

Версия 3.6.0.550

Менеджер закачек и torrent-клиент

Оценок пока нет
Songbird
Songbird

Версия 2.2.0

Медиапроигрыватель для Windows со встроенным браузером

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)