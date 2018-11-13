BSPlayer — программа для просмотра видео и прослушивания аудиофайлов. Приложение обладает всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра/прослушивания мультимедийных файлов различных форматов и из разных источников, включая сетевые ресурсы. Приложение обладает удобным настраиваемым интерфейсом, которое полностью переведено на русский язык.

Функции плеера BSPlayer

Медиапроигрыватель BSPlayer широко известен практически во всем мире благодаря следующим своим особенностям и функциональным возможностям:

Поддержка практически всех существующих видео и аудиокодеков и соответствующих им форматов мультимедиаданных, включая DVD, AVCHD и сотни других.

Возможность интеграции мультимедиа-кодеков, отсутствующих в стандартном пакете BSPlayer.

Автоматический поиск, загрузка в видео и последующие сохранение субтитров из интернета.

Отображение изображений и текстовых данных (слова песен), встроенных в MP3-файлы,

Воспроизведение потоковых видеороликов с видео-хостинга YouTube с возможностью сохранения на жестком диске компьютера.

Воспроизведение онлайн-плейлистов и интернет-радиостанций. В программу уже добавлено множество радиостанций (при необходимости список можно отредактировать или расширить).

Многофункциональный аудио/видеоплеер с большим числом всевозможных настроек и режимов проигрывания медиафайлов: изменение скорости воспроизведения; создание/импорт/экспорт плейлистов; удобный обзор мультимедиафайлов, хранящихся на компьютере или внешних носителях; настройка параметров отображений видео и звука (как собственные настройки, так и настройки интегрированных кодеков); смена обложки интерфейса; управление горячими клавишами (в т.ч. глобальные) и многое другое.

Поддержка дистанционного управления плеером посредством технологии WinLIRC (требуется подключение к компьютеру специального WinLIRC-прибора — приемника сигнала — и наличие любого ИК-пульта ДУ).

И множество других функций.

Версии плеер BSPlayer

Медиапроигрыватель BSPlayer распространяется в платном и бесплатном варианте. Платная Pro-версия имеет несколько более расширенный функционал, куда относятся:

Возможность воспроизведения видео/аудио с подключаемых к компьютеру ТВ-тюнеров и различных устройств захвата видео (веб/IP-камеры и др.).

Запись в файл воспроизводимого в данный момент видео (включая потоковое видео из сети и внешних физических источников).

Поддержка телетекста, вещаемого в сеть интернет.

Возможность создания собственных и редактирование скачанных субтитров и к видео.

Расширенные настройки эквалайзера.

И некоторые другие.

Любая версия программы BSPlayer может быть установлена на компьютер под управлением Windows 98, ME, 2000,XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 bit и 64bit). Софт не требует высоких компьютерных мощностей для своей работы, но для проигрывания некоторых высококачественных форматов видео потребуется высокопроизводительный процессор и видеокарта (зависит от требований видеокодека).