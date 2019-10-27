SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bliss

В данном списке представлены программы для замены Bliss. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bliss, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

foobar2000
foobar2000

Версия 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
MediaMonkey
MediaMonkey

Версия 2024.2.2

Программа для создания и организации электронной библиотеки с музыкой и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Mp3tag
Mp3tag

Версия 3.02

Программа для редактирования мета-тегов MP3 файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MusicBee
MusicBee

Версия 3.3

Бесплатный аудиоплеер для Windows 7/8/10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Zortam Mp3 Media Studio
Zortam Mp3 Media Studio

Версия 25.65

Программа для редактирования MP3-тегов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)