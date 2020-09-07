Bliss — программа для маркировки, сортировки, организации персональных музыкальных коллекций во встроенной электронной библиотеке по заданным пользователем правилам. Это условно-бесплатное программное обеспечение (у бесплатной версии есть функциональные ограничения). Интерфейс программы выполнен на английском языке.
Приложение предназначено для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).
Зачем нужна программа Bliss?
Программа Bliss предназначена для создания музыкальной коллекции с возможностью организации аудиокомпозиций по правилам, задаваемым пользователем. Одна из ключевых функций приложения — автоматическая проверка созданной коллекции установленным правилам и устранение любых несоответствий им. Bliss может исправить ряд вещей в музыкальной библиотеке: размер обложки, расположение музыкальных файлов и многое другое. Это применяется для каждого правила. Если, к примеру, обложка и музыкальные файлы имеют неправильные названия, для исправления несоответствия потребуется сделать 2 действия. Одно действие обходится пользователю в одно «исправление». Бесплатная версия программы позволяет сделать 100 исправлений.
Программа Bliss: функции и особенности
Приложение Bliss обладает богатым функционалом:
- Организация музыкальных файлов. Программа позволяет значительно упростить поиск музыки на жестком диске и синхронизацию файлов с портативным музыкальным плеером, установив единообразную структуру музыкальных папок. Приложение может осуществлять синхронизацию музыкальных тегов и имен файлов, реагировать на изменения тегов и, если пользователь даст соответствующее разрешение, автоматически перемещать и переименовывать музыкальные композиции в соответствии с новыми метаданными.
- Автоматический аудит музыкальной коллекции. Помимо проверки названий обложек и файлов, о чем говорилось выше, программа также способна исправлять неправильные и заполнять отсутствие поля метаданных аудиофайлов. Пользователь может вручную создавать правила, по которым музыкальные композиции будут организованы в электронной библиотеке. Когда Bliss увидит новую музыку в коллекции, программа автоматически применяет заданные пользователем правила.
- Объединение жанров. Если в музыкальной коллекции слишком много жанров, Bliss поможет сэкономить время на их объединении, сравнивая каждый альбом со списком и внося предложения по исправлению запрещенных жанров. Только пользователь решает, какие жанры он хотел бы включить в свою музыкальную коллекцию. При обнаружении несоответствий, Bliss помечает файлы и предлагает исправить их одним кликом мыши.
- Программа Bliss может быть установлена на компьютер в виде медиа-сервера, что позволит получить доступ к ней из любой точки мира через браузер.
- Получение обложек альбома. Обложки облегчают навигацию по музыкальной коллекции, поскольку по ним легко распознавать альбомы. В Bliss включен простой, быстрый и точный инструмент для поиска обложек альбомов. Программа находит и устанавливает обложки альбомов полностью в автоматическом режиме, используя как авторитетные, так и обширные источники: MusicBrainz, Wikipedia и Discogs. Имеется возможность автоматизации смену разрешения обложек, уменьшая или увеличивая изображения для всей библиотеки. После определения списка разрешенных форматов изображений, таких как JPEG или PNG, Bliss оценивает каждую часть обложки альбома, чтобы убедиться, что она хранится в разрешенном формате. Если нет, Bliss предлагает исправление для перекодирования в нужный формат, например из BMP в JPEG.
- Автоматическое заполнение метаданных. Bliss распознает, где отсутствуют теги года и жанра, и ищет метаданные в точных и надежных онлайн-источниках. Программа позволяет находить и исправлять неверную информацию в музыкальной библиотеке. Для этого Bliss сравнивает альбомы с заслуживающими доверия и источниками музыкальной информации и предлагает исправления. Когда Bliss видит музыкальный файл вообще без тегов или с тегами «Неизвестно», программа считывает аудио. Полученный в результате аудиоотпечаток отправляется в онлайн-базу данных, чтобы проверить, есть ли по нему совпадение. После чего программа автоматически заполняет отсутствующие теги.