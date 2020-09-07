Bliss — программа для маркировки, сортировки, организации персональных музыкальных коллекций во встроенной электронной библиотеке по заданным пользователем правилам. Это условно-бесплатное программное обеспечение (у бесплатной версии есть функциональные ограничения). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Приложение предназначено для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Bliss?

Программа Bliss предназначена для создания музыкальной коллекции с возможностью организации аудиокомпозиций по правилам, задаваемым пользователем. Одна из ключевых функций приложения — автоматическая проверка созданной коллекции установленным правилам и устранение любых несоответствий им. Bliss может исправить ряд вещей в музыкальной библиотеке: размер обложки, расположение музыкальных файлов и многое другое. Это применяется для каждого правила. Если, к примеру, обложка и музыкальные файлы имеют неправильные названия, для исправления несоответствия потребуется сделать 2 действия. Одно действие обходится пользователю в одно «исправление». Бесплатная версия программы позволяет сделать 100 исправлений.

Программа Bliss: функции и особенности

Приложение Bliss обладает богатым функционалом: