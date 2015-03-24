AVS DVD Player – функциональная программа для воспроизведения DVD-файлов. Проигрыватель отличается гибким интерфейсом, поддержкой широкого количества видеоформатов, возможностью каталогизации файлов и обширной языковой панелью.
Преимущества AVS DVD Player:
- Воспроизведение файлов в DVD-расширениях и всех популярных форматах.
- Конвертер стерео-сигнала в многоканальное звучание.
- Грамотный интерфейс.
- Структурирование файлов по каталогам.
- Удобная навигационная панель.
- Инструменты по управлению режимами просмотра.
- Настройка языка интерфейса.