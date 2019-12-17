Audials One — программа для поиска/прослушивания/просмотра и загрузки потокового мультимедиа-контента (аудио, видео, интернет-радио, подкасты) с функцией аудио- и видеоконвертера, захвата трансляций и др. Это условно-бесплатное приложение, имеющее функциональные ограничения и ограниченное время использования (14 дней).

Программа Audials One подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/10 (32/64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

На момент написания обзора стоимость одной копии лицензионной версии Audials One составляла 3445 руб. Для доступа к платному контенту на стриминговых сервисах подписка оформляется отдельно (на сайтах этих сервисов).

Программа Audials One

Программа Audials One является мультимедийной станцией по работе с потоковым видео и аудио. Потому список функций у этого приложения довольно широк.

Музыка. По части работы с музыкальными композициями Audials One предоставляет пользователям следующие возможности:

Поиск и скачивание музыки с различных интернет-порталов, включая YouTube, Tidal & Co, Spotify, Amazon Music, Soundcloud, Deezer.

Запись трансляций с любых онлайн-радиостанций.

Скачивание музыкальных композиций исключительно в наилучшем (по заявлению разработчиков Audials One) качестве в офрматах UltraHD, HiFi или MQA (Master Quality Audio).

Возможность параллельной записи потокового аудио и музыкальных композиций на максимальной скорости с портала Spotify (в 15 раз быстрее для пользователей Audials One).

Просмотр плейлистов на Spotify и YouTube с возможностью скачивания всей находящейся в них музыки.

Автоматический поиск и скачивания музыки с сотен радиостанций по составленному пользователем списку.

Получение последних новостей о топовых исполнителях и хитах.

Синхронизация Audials One с мобильной версией приложения, что позволит слушать добавленную в коллекцию музыку со смартфона.

Онлайн-радиостанции. Программа Audials One обеспечит любителей онлайн-радио всеми необходимыми инструментами для поиска и сохранения вещаемого аудио и подкастов:

Доступ к огромному количеству (более 100 тысяч) радиостанций всех жанров по всему миру и запись вещаемого аудио в качестве до 320 kbps.

Создание собственных плейлистов для быстрого переключения между избранными радиостанциями.

Наличие функции распознавания транслируемой музыки, которая позволяет записывать музыкальные композиции, автоматически пропуская речь ведущих. Эта же функция способна определять транслируемую музыку по звуку и автоматически включать запись.

Audials One автоматически подбирает к сохраненным с радиостанций аудиозаписям титры, обложки альбомов и тексты песен. В любой момент пользователь может отредактировать эти данные.

Предоставление доступа к большому числу (более 350 тысяч) подкастов со всего мира. Понравившееся подкасты, имеющие продолжения, будут автоматически добавляться в программу, о чем пользователь будет мгновенно оповещен.

Фильмы и сериалы. Пользователи Audials One получают возможность скачивания популярных фильмов и сериалов.

Запись контента с топовых сервисов видеовещания, включая Amazon Prime Video, Hulu, YouTube, Netflix и др.

Как и в случае с музыкой, Audials One обеспечивает пользователя высококачественным видеоконтеном (высокое разрешение и частота обновления кадров), что позволяет просматривать фильмы и сериалы на домашних кинотеатрах.

Автоматическое скачивание видеоконтента со стриминговых сервисов по созданному пользователем расписанию.

Возможность скачивания полных сезонов любых доступных сериалов.

Сохранение видео в различных форматах, включая 4k, MP4, HVEC, H.264 и WMV.

Автоматическое добавление к видеозаписям описаний, информации об актерах, режиссерах и т.д.

Просмотр потокового видео. Audials One обеспечивает пользователей возможностью просмотра стриминговых живых трансляций, а также трансляций по запросу:

Возможность записи живых трансляций и скачивания потокового видео, транслирующегося по запросу.

Возможность просмотра и параллельной записи онлайн-телеканалов (IPTV) со всего мира (более 300 телеканалов).

Доступ к большому числу (более 25 тысяч) видео-подкастов со всего мира, распределенных по категориям, с возможностью их записи.

Дополнительный функционал. Помимо всего перечисленного в Audials One доступны такие полезные функции, как: