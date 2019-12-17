Audials One — программа для поиска/прослушивания/просмотра и загрузки потокового мультимедиа-контента (аудио, видео, интернет-радио, подкасты) с функцией аудио- и видеоконвертера, захвата трансляций и др. Это условно-бесплатное приложение, имеющее функциональные ограничения и ограниченное время использования (14 дней).
Программа Audials One подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/10 (32/64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.
На момент написания обзора стоимость одной копии лицензионной версии Audials One составляла 3445 руб. Для доступа к платному контенту на стриминговых сервисах подписка оформляется отдельно (на сайтах этих сервисов).
Программа Audials One
Программа Audials One является мультимедийной станцией по работе с потоковым видео и аудио. Потому список функций у этого приложения довольно широк.
Музыка. По части работы с музыкальными композициями Audials One предоставляет пользователям следующие возможности:
- Поиск и скачивание музыки с различных интернет-порталов, включая YouTube, Tidal & Co, Spotify, Amazon Music, Soundcloud, Deezer.
- Запись трансляций с любых онлайн-радиостанций.
- Скачивание музыкальных композиций исключительно в наилучшем (по заявлению разработчиков Audials One) качестве в офрматах UltraHD, HiFi или MQA (Master Quality Audio).
- Возможность параллельной записи потокового аудио и музыкальных композиций на максимальной скорости с портала Spotify (в 15 раз быстрее для пользователей Audials One).
- Просмотр плейлистов на Spotify и YouTube с возможностью скачивания всей находящейся в них музыки.
- Автоматический поиск и скачивания музыки с сотен радиостанций по составленному пользователем списку.
- Получение последних новостей о топовых исполнителях и хитах.
- Синхронизация Audials One с мобильной версией приложения, что позволит слушать добавленную в коллекцию музыку со смартфона.
Онлайн-радиостанции. Программа Audials One обеспечит любителей онлайн-радио всеми необходимыми инструментами для поиска и сохранения вещаемого аудио и подкастов:
- Доступ к огромному количеству (более 100 тысяч) радиостанций всех жанров по всему миру и запись вещаемого аудио в качестве до 320 kbps.
- Создание собственных плейлистов для быстрого переключения между избранными радиостанциями.
- Наличие функции распознавания транслируемой музыки, которая позволяет записывать музыкальные композиции, автоматически пропуская речь ведущих. Эта же функция способна определять транслируемую музыку по звуку и автоматически включать запись.
- Audials One автоматически подбирает к сохраненным с радиостанций аудиозаписям титры, обложки альбомов и тексты песен. В любой момент пользователь может отредактировать эти данные.
- Предоставление доступа к большому числу (более 350 тысяч) подкастов со всего мира. Понравившееся подкасты, имеющие продолжения, будут автоматически добавляться в программу, о чем пользователь будет мгновенно оповещен.
Фильмы и сериалы. Пользователи Audials One получают возможность скачивания популярных фильмов и сериалов.
- Запись контента с топовых сервисов видеовещания, включая Amazon Prime Video, Hulu, YouTube, Netflix и др.
- Как и в случае с музыкой, Audials One обеспечивает пользователя высококачественным видеоконтеном (высокое разрешение и частота обновления кадров), что позволяет просматривать фильмы и сериалы на домашних кинотеатрах.
- Автоматическое скачивание видеоконтента со стриминговых сервисов по созданному пользователем расписанию.
- Возможность скачивания полных сезонов любых доступных сериалов.
- Сохранение видео в различных форматах, включая 4k, MP4, HVEC, H.264 и WMV.
- Автоматическое добавление к видеозаписям описаний, информации об актерах, режиссерах и т.д.
Просмотр потокового видео. Audials One обеспечивает пользователей возможностью просмотра стриминговых живых трансляций, а также трансляций по запросу:
- Возможность записи живых трансляций и скачивания потокового видео, транслирующегося по запросу.
- Возможность просмотра и параллельной записи онлайн-телеканалов (IPTV) со всего мира (более 300 телеканалов).
- Доступ к большому числу (более 25 тысяч) видео-подкастов со всего мира, распределенных по категориям, с возможностью их записи.
Дополнительный функционал. Помимо всего перечисленного в Audials One доступны такие полезные функции, как:
- Возможность сохранения аудио и видеоконтента в собственном облачном хранилище Audials One.
- Поиск и скачивание аудиокниг с порталов Audible, Spotify и Deezer (пользователям Audials One данные порталы предоставляют максимально высокую скорость доступа).
- Встроенный файловый менеджер для организации аудио-/видеозаписей на компьютере, редактирования метатегов и получения доступа к облачному контенту.
- Передача музыки, фильмов и сериалов на смартфон путем подключения последнего к облаку Audials One.
- Наличие встроенного аудиоконвертера, поддерживающего все популярные форматы аудио.
- Возможность записи контента на CD/DVD прямо из программы.