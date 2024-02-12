Apple TV — стриминговая платформа для просмотра видеоконтента. Программное обеспечение предлагает множество бесплатных и платных фильмов, сериалов, видеороликов.

Утилита совместима с 64-битной Windows 10 (версии 19045 и выше) и Windows 11. Интерфейс на русском языке.

Возможности Apple TV

Просмотренные фильмы синхронизируются на всех устройствах. Также на любом из девайсов можно загрузить любимую серию или фильм и просмотреть его без доступа в сеть интернет.

Библиотека Apple TV включает в себя большую подборку фильмов, созданных в мире. Их можно посмотреть на телевизорах с разрешением 4 К. Большинство записано в формате Dolby Vision.

У подписавшихся пользователей есть доступ к Apple TV +. В нем можно смотреть контент из британских стриминговых платформ, наподобие BBC iPlayer и Amazon Prime Video, сервисов США — Hulu и HBO.