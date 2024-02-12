Apple Music — стриминговый сервис, в котором можно слушать музыку и радио. Платформа была запущена в 2015 году. В 2024 году она стала доступна для компьютеров на Windows.

Программу можно скачать и установить бесплатно. Утилита поддерживает порядка 40 языков (включая русский) и работате на Windows 10 и 11 (только 64 бит).

Возможности Apple Music

После установки и запуска программу на экране отобразится меню стримингового сервиса. Чтобы послушать музыку, нужно войти в сервис через Apple ID. Поэтому у кого нет айфона, не смогут использовать эту утилиту в качестве музыкального плеера.

Если даже есть Apple ID и пользователь совершит вход в сервис, система потребует оплатить ежемесячную подписку, которая стоит 14,99 долларов в месяц. Для новых пользователей есть тестовый период на 1 месяц.

Заполнив поля с указанием реквизитов и оплатив подписку, можно начинать слушать музыку. Для этого нужно нажать кнопку в виде значка «Play» в левой части экрана.

Под значком «Play» идет каталог, открывающий перед пользователем стриминговый сервис. Здесь можно найти музыку, которая популярна во всем мире. Если пролистать список ниже, то там будут расположены блоки с радиостанциями.

Следующая вкладка — это домашняя музыкальная библиотека пользователя. Сюда можно закачать собственную музыку с телефона или сохранить с отдельной вкладки, посвященной радио и стримингу в Apple Music.

Следом идет вкладка, в которой пользователь сможет хранить песни любимых музыкантов со всего мира.

В верхней левой части интерфейса программного обеспечения располагаются кнопки для управления прослушиванием музыкальных файлов. В правой верхней части находятся кнопки регулировки звука, просмотра текста песни, история прослушанных песен.

Качество музыки в Apple Music

Битрейт музыкальных файлов в формате AAC — 256 кбит/с. Apple Music позволяет прослушивать музыку при отсутствии доступа к интернету.

Наличие персонализированных плейлистов позволит наслаждаться музыкой, не подбирая ее по трекам. Искусственный интеллект самостоятельно выбирает музыку под любимые стили владельца Apple Music на основе прослушиваемых песен. ИИ помещает эти треки в специальные плейлисты. Ежедневно он обновляет их.

Apple Music не предлагает пользователям прослушивание подкастов, как это делает Spotify или Яндекс.Музыка. Система не смешивает эфиры со звездами и отдельными популярными личностями с музыкой. Поэтому для прослушивания подкастов нужно выйти из Apple Music и войти в приложение Subpar.