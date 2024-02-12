Apple Music — стриминговый сервис, в котором можно слушать музыку и радио. Платформа была запущена в 2015 году. В 2024 году она стала доступна для компьютеров на Windows.
Программу можно скачать и установить бесплатно. Утилита поддерживает порядка 40 языков (включая русский) и работате на Windows 10 и 11 (только 64 бит).
Возможности Apple Music
После установки и запуска программу на экране отобразится меню стримингового сервиса. Чтобы послушать музыку, нужно войти в сервис через Apple ID. Поэтому у кого нет айфона, не смогут использовать эту утилиту в качестве музыкального плеера.
- Если даже есть Apple ID и пользователь совершит вход в сервис, система потребует оплатить ежемесячную подписку, которая стоит 14,99 долларов в месяц. Для новых пользователей есть тестовый период на 1 месяц.
- Заполнив поля с указанием реквизитов и оплатив подписку, можно начинать слушать музыку. Для этого нужно нажать кнопку в виде значка «Play» в левой части экрана.
- Под значком «Play» идет каталог, открывающий перед пользователем стриминговый сервис. Здесь можно найти музыку, которая популярна во всем мире. Если пролистать список ниже, то там будут расположены блоки с радиостанциями.
- Следующая вкладка — это домашняя музыкальная библиотека пользователя. Сюда можно закачать собственную музыку с телефона или сохранить с отдельной вкладки, посвященной радио и стримингу в Apple Music.
- Следом идет вкладка, в которой пользователь сможет хранить песни любимых музыкантов со всего мира.
- В верхней левой части интерфейса программного обеспечения располагаются кнопки для управления прослушиванием музыкальных файлов. В правой верхней части находятся кнопки регулировки звука, просмотра текста песни, история прослушанных песен.
Качество музыки в Apple Music
Битрейт музыкальных файлов в формате AAC — 256 кбит/с. Apple Music позволяет прослушивать музыку при отсутствии доступа к интернету.
Наличие персонализированных плейлистов позволит наслаждаться музыкой, не подбирая ее по трекам. Искусственный интеллект самостоятельно выбирает музыку под любимые стили владельца Apple Music на основе прослушиваемых песен. ИИ помещает эти треки в специальные плейлисты. Ежедневно он обновляет их.
Apple Music не предлагает пользователям прослушивание подкастов, как это делает Spotify или Яндекс.Музыка. Система не смешивает эфиры со звездами и отдельными популярными личностями с музыкой. Поэтому для прослушивания подкастов нужно выйти из Apple Music и войти в приложение Subpar.