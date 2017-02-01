В данном списке представлены программы для замены AMR Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AMR Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AMR Player.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AMR Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AMR Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AMR Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 3.0.24
Видеоплеер со встроенными кодеками
Версия 26.8.29
Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows
Версия 2.0.8.7
Удобный медиапроигрыватель для простых пользователей
Версия 2023.9.26.17
Видеоплеер с поддержкой видео разрешением до 8K
Версия 4.5.8
Мультимедиаплеер со встроенными аудио/видео-кодеками
Версия 14.4
Бесплатный мультимедиа плеер для Windows
Версия 2.1.23
Плеер для формата MKV
Версия 1.7.13
Продвинутый мультимедиа-плеер
Версия 1.31
Аудио- и видеопроигрыватель