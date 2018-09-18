ALLPlayer — бесплатный аудио- и видеоплеер, который ориентирован на просмотр видео с субтитрами.

Программа анализирует длину субтитров, чтобы пользователь успевал их прочитать. У плеера логичный и продуманный интерфейс, который без труда освоит даже начинающий пользователь. ALLPlayer потребляет умеренное количество ресурсов, поэтому его можно использовать на не очень мощных компьютерах. Плеер может порадовать дополнительными функциями, которые сделают работу с плеером ещё более приятной и эффективной.

Преимущества ALLPlayer

Поддержка плейлистов и работа с их содержимым.

Плеер может скачивать ролики с различных видеохостингов.

Ограничение доступа к музыке и видео с помощью пароля.

Широкие настройки отображения субтитров.

Нет необходимости устанавливать дополнительные кодеки.

ALLPlayer переведен на русский язык, совместим с актуальными версиями Windows + есть приложения для Android и iOS.