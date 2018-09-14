SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги All-Radio

В данном списке представлены программы для замены All-Radio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на All-Radio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
PCRADIO
PCRADIO

Версия 5.0.2

Программа для прослушивания онлайн-радио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)