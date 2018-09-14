С помощью специальных программ пользователи могут превратить свой компьютер в радиоприемник или телевизор. Подобные приложения работают через интернет и позволяют запускать ТВ-трансляции и радиоэфиры в режиме реального времени.

All-Radio – утилита, функционал которой позволяет смотреть онлайн-телевидение и слушать популярные радиостанции. В каталоге программы доступно более 5000 радиостанций и 1800 телеканалов со всех уголков мира.

Программа распространяется абсолютно бесплатно, необходимости в покупке дополнительного оборудования, подписки или лицензии нет. Интерфейс переведен на русский язык. Установить приложение можно на операционную систему Windows любой разрядности (32 bit и 64 bit) и версии.

Как пользоваться программой All-Radio?

Чтобы начать пользоваться функциями программы All-Radio, необходимо загрузить и выполнить установку софта на компьютер. После запуска приложения пользователь должен выбрать тип потока для воспроизведения: TV или Radio. После этого отобразится полный список доступных радиостанций и телеканалов.